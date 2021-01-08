Son dakika haberleri | Bilim Kurulu üyelerinden, 'aşı dolandırıcılığı' uyarısı
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Son dakika haberleri | Bilim Kurulu üyelerinden, 'aşı dolandırıcılığı' uyarısı

08.01.2021 11:20 | Son Güncelleme: 08.01.2021 11:30
Son dakika haberleri | Bilim Kurulu üyelerinden, 'aşı dolandırıcılığı' uyarısı

Son dakika haber: SAĞLIK Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri, vatandaşları koronavirüs aşısı dolandırıcılığına karşı uyardı.

SAĞLIK Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri, vatandaşları koronavirüs aşısı dolandırıcılığına karşı uyardı. Prof. Dr. Ateş Kara, evlere gidilerek aşılama yapılmayacağı, Sağlık Bakanlığı'nın aşılama programında mail ya da mesaj ile bilgilendirmenin olmadığını söyledi. Prof. Dr. Sema Turan da "Mesajlar ya da mailler tamamen dolandırıcılık üzerine yapılan iletiler. Sağlık Bakanlığı'nın böyle bir uygulaması yok" dedi. 

SMS ya da e-posta yoluyla vatandaşlara ulaşan dolandırıcılar, koronavirüs aşısını bahane ederek banka ve kimlik bilgilerini ele geçirmeye çalışıyor. Sağlık Bakanlığı, 'bakanlıktan arıyoruz, aşılama konusunda öncelikliyseniz kaydınızı oluşturalım' diyerek kişisel bilgileri isteyenlere karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti. Bilim Kurulu üyeleri de vatandaşları bu konuda uyardı. Bilim Kurulu üyesi, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları öğretim üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, bazı aşıların damla şeklinde ağza damlatılıp uygulandığını belirterek, "Bunları biz bir dönem ülke bazında kampanyalar ile uyguladık. Ama bunlar açıklanır denilir ki; bakın şöyle bir durum var, o nedenle biz ev ev gezeceğiz, toplu bulunulan alanlarda olacağız, oralarda size aşı uygulayacağız. Bunun dışında özellikle koronavirüs döneminde aşıyı düşündüğümüzde böyle bir uygulama yok" dedi.

'KİMSE EVİNİZE GELİP, 'SİZE AŞI UYGULAYACAĞIZ' DEMEZ'Aşılamanın sağlık merkezlerinde yapılacağını belirten Prof. Dr. Kara, "Yaşlıların hareket edemediği, toplu yaşadıkları yaşlı bakım evleri, huzur evleri gibi alanlara sağlık ekibi gidecek, önceden haber vererek orada aşıyı uygulayacak. Size mesajla, 'aşı için şunu  yapın' ya da 'biz size aşı için geldik' denildi; böyle bir uygulanın olmayacağını bugün net olarak söylememiz lazım. İlk gelen aşılarımız 65 yaşından büyüklerimize, sağlık çalışanlarımız ve huzur evi ile bakım evlerinde kalan büyüklerimize yapılacak. Bu durumda da olası değerlendirmeyi şöyle düşünelim; ya e-nabız üzerinden ya da telefon ederek sizin aşı zamanınızın gelip gelmediğini öğrenecek sonra da randevu alacaksınız, ister yakınınızdaki hastaneden ister aile hekiminizden. Randevu aldığınız zaman dilimi içinde gidip orada aşılanacaksınız, şimdilik değerlendirme ve planlama böyle. Kimse evinize gelip, 'size aşı uygulayacağız' demez" diye konuştu.'SAĞLIK BAKANLIĞININ BÖYLE BİR UYGULAMASI YOK'

Bilim Kurulu üyesi, Ankara Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Uzmanı Prof. Dr. Sema Turan da uyarılarda bulunarak, "Kesinlikle böyle bir uygulama yok. Sağlık Bakanlığı dışından gelen ya da o isimle gelen mesajlara ya da maillere lütfen itibar etmeyelim. Sağlık Bakanlığı'nın böyle bir uygulaması yok. Halkımız herhangi bir bilgiye ulaşmak istiyorsa Sağlık Bakanlığı'nın internet sayfasından ya da en yakın sağlık merkezinden aşıya dair bilgileri alabilirler. Covid-19 nedeniyle uygulanmaya başlanacak olan aşılama programında böyle bir yöntemimiz yok. Gerekli merkezler, gerekli yerler, özellikle aile sağlığı merkezleri bu konuda görevlendirilecek. ve buralarda kendilerine gerekli aşılar yapılacak. Bu mesajlar ya da mailler tamamen dolandırıcılık üzerine yapılan iletiler. Dolayısıyla Sağlık Bakanlığı'nın böyle bir uygulaması yok, itibar etmeyelim" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberleri | Bilim Kurulu üyelerinden, 'aşı dolandırıcılığı' uyarısı
Son dakika haberleri | Bilim Kurulu üyelerinden, 'aşı dolandırıcılığı' uyarısı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Şaduman UNUTMAZ

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