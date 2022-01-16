Son dakika haberleri: Beyşehir'deki Kuvayımilliye Karargahı'nda restorasyon

Son dakika haberleri: KONYA'nın Beyşehir ilçesinde, milli mücadele döneminde Kuvaymilliye Karargahı olarak kullanılan Çeçen Süleyman Efendi Konağı restore ediliyor.

Milli mücadele döneminde Beyşehir Kuvayımilliye Karargahı olarak kullanılmış olan Çeçen Süleyman Efendi Konağı, kanuni mirasçıları tarafından devlete hibe edildi. Restorasyon çalışması Konya Valiliği ve Beyşehir Kaymakamlığı tarafından başlatıldı.

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