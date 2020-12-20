Beyoğlu'nda küçük çocuğu silahla vuran şahıslar tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Beyoğlu'nda küçük çocuğu silahla vuran şahıslar tutuklandı

20.12.2020 15:19 | Son Güncelleme: 20.12.2020 15:26

Beyoğlu'nda küçük çocuğu silahla vuran şahıslar tutuklandı Küçük çocuğu husumetlilerine benzetmişler Beyoğlu'nda küçük çocuğu silahla vuran şahıslar yakalandı.

Beyoğlu'nda küçük çocuğu silahla vuran şahıslar tutuklandı

Küçük çocuğu husumetlilerine benzetmişler

İSTANBUL - Beyoğlu'nda küçük çocuğu silahla vuran şahıslar yakalandı. Çocuğu husumetlilerine benzettikleri için vurdukları tespit edilen 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Beyoğlu Halıcıoğlu Mahallesi'nde 15 Aralık tarihinde saat 20.20 sıralarında Y.T.S. isimli çocuğun tabanca ile vurulmasına ilişkin Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda güvenlik kamerası görüntüleri incelendi. Olayı gerçekleştirdikleri tespit edilen Zekeriya Berkay K. (20), Mustafa Şefik Ö. ve yaşı 18'den küçük olan K.K., 19 Aralık tarihinde yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların olayda kullandıkları silahı yakın bir yerde bulunan çalılıklara attıklarını beyan etmesi üzerine yapılan aramalarda, olayda kullanılan 3 tabanca ile 12 adet fişek ele geçirildi. Husumetli oldukları şahsa benzediği gerekçesiyle küçük çocuğa silahlı saldırı düzenledikleri değerlendirilen şahıslar, 'kasten yaralama' suçundan sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Beyoğlu'nda küçük çocuğu silahla vuran şahıslar tutuklandı
Beyoğlu'nda küçük çocuğu silahla vuran şahıslar tutuklandı
Beyoğlu'nda küçük çocuğu silahla vuran şahıslar tutuklandı
Beyoğlu'nda küçük çocuğu silahla vuran şahıslar tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Donald Trump Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Seda Bakan İrem Derici Gülben Ergen Mustafa Üstündağ
Spor Çağdaş Atan Samet Aybaba Ümit Şamiloğlu Emre Belözoğlu Mauricio Lemos
Tüm Haberler Kız Adana İngiltere Gaziantep
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Beyoğlu'nda küçük çocuğu silahla vuran şahıslar tutuklandı | Haberler.com 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.12.2020 15:26:13. #1.15#
title