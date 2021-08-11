Son dakika haberleri | 'Beyaz Gezi'ye çıkan çocuklar doyasıya eğlendi
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Son dakika haberleri | 'Beyaz Gezi'ye çıkan çocuklar doyasıya eğlendi

Son dakika haberleri | 'Beyaz Gezi'ye çıkan çocuklar doyasıya eğlendi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen 'Beyaz Gezi'ye katılan TÜGVA'lı (Türkiye Gençlik Vakfı) çocuklar, ilçenin gözde mekanlarını ve müzelerini gezdi.

Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen 'Beyaz Gezi'ye katılan TÜGVA'lı (Türkiye Gençlik Vakfı) çocuklar, ilçenin gözde mekanlarını ve müzelerini gezdi. Yaşadıkları ilçeyi yeniden tanıma fırsatı bulan çocuklar, akranlarıyla eğlenceli bir gün geçirdi.

Sosyal sorumluluk projeleri kapsamında Bağcılar Belediyesi'nin "Beyaz Gezi" adı altında ilçe sakinlerine Bağcılar'ı gezdiriyor.  Beyaz Gezi'nin son konukları Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) oldu. TÜGVA'nın girişimiyle bir araya gelen 50 ilkokul öğrencisi araçlarla tura çıkarıldı. Ziyaretçilerin ilk adresi Fuat Sezgin Bilim Merkezi oldu. Çocuklar burada deney yapma ve keşfetme heyecanını yaşadı. Minikler, girdap tünelinden jiroskopa, Arşimet deney istasyonundan fısıltı çanaklarına kadar çok sayıda bölümde uygulamalara katıldı. Ayrıca 8D Sinema salonunda uzayın derinliklerinde bilimsel yolculuğa çıktılar.

EĞLENCELİ VE YARARLI BİR GÜN GEÇİRDİLER

Çanakkale Zafer Müzesi'nin de ziyaret edildiği gezide, öğrencilere rehberler eşliğinde bilgiler verildi. Aynalı Çarşı kapısından müzeye giriş yapan çocukların hem yararlı hem eğlenceli bir gün geçirdiği kaydedildi. TÜGVA'lı çocuklar, bu imkanlardan dolayı Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı'ya teşekkür etti.


Son dakika haberleri | 'Beyaz Gezi'ye çıkan çocuklar doyasıya eğlendi
Son dakika haberleri | 'Beyaz Gezi'ye çıkan çocuklar doyasıya eğlendi
Son dakika haberleri | 'Beyaz Gezi'ye çıkan çocuklar doyasıya eğlendi
Son dakika haberleri | 'Beyaz Gezi'ye çıkan çocuklar doyasıya eğlendi
Son dakika haberleri | 'Beyaz Gezi'ye çıkan çocuklar doyasıya eğlendi
Son dakika haberleri | 'Beyaz Gezi'ye çıkan çocuklar doyasıya eğlendi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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