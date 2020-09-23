Son dakika haberleri... Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko gizli törenle yemin etti

Bir son dakika haberine göre Belarus'ta hükümet karşıtı eylemler başlatan seçimlerde Devlet Başkanlığını kazanan Alexander Lukaşenko, devam eden gösterilere rağmen gizli törenle yemin ederek göreve başladı.