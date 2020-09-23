Son dakika haberleri... Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko gizli törenle yemin etti
Bir son dakika haberine göre Belarus'ta hükümet karşıtı eylemler başlatan seçimlerde Devlet Başkanlığını kazanan Alexander Lukaşenko, devam eden gösterilere rağmen gizli törenle yemin ederek göreve başladı.
Belarus'ta hükümet karşıtı eylemler başlatan seçimlerde Devlet Başkanlığını kazanan Alexander Lukaşenko, devam eden gösterilere rağmen gizli törenle yemin ederek göreve başladı.
Belarus'ta 9 Ağustos'ta gerçekleştirilen Devlet Başkanlığı seçimlerini Alexander Lukaşenko'nun kazanmasının ardından ülke genelinde eylemler başlamıştı. Kısa sürede şiddet olaylarına dönüşen protestolara rağmen, Devlet Başkanı Lukaşenko'nun gizli bir törenle yemin ederek göreve başladığı bildirildi. Yemin töreninin gelen vekiller, devlet kurumlarının üst düzey yöneticilerinin yanı sıra çok sayıda katılımcı ile Bağımsızlık Sarayı'nda gerçekleştirildi.
Yemin töreni öncesinde herhangi bir bilgilendirme yapılmamıştı. - MİNSK
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Kaynak: İhlas Haber Ajansı