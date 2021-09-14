Son dakika haberleri! Bebeği sezaryenle alındıktan sonra Kovid-19'dan ölen kadının cenazesi toprağa verildi

Samsun'da Kovid-19 tedavisi gördüğü sırada bebeği sezaryenle alındıktan sonra hayatını kaybeden Havva Cağcağ, memleketi Ordu'da son yolculuğuna uğurlandı.

Giresun'da yaşayan ve 8 aylık hamile olan 28 yaşındaki Havva Cağcağ, bir süre önce Kovid-19 nedeniyle Samsun Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi görmeye başladı.

Bu sırada durumu ağırlaşan kadının karnındaki bebek sezaryenle alındı. Cağcağ, bebeğinin alınmasından kısa süre sonra hayatını kaybetti.

Cağcağ'ın cenazesi, ailesi tarafından alınarak Ordu'nun Korgan ilçesine bağlı Yukarıkopınar Mahallesi'ndeki babaevine getirildi.

Genç kadın için burada helallik alındıktan sonra cenazesi aynı mahalledeki Merkez Camisi avlusuna götürüldü.

Havva Cağcağ'ın cenazesi, burada kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığına defnedildi.

Cenaze törenine, Cağcağ'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Korgan Belediye Başkanı Tuncay Kiraz katıldı.

Öte yandan, dün akşam saatlerinde hayatını kaybeden Çağcağ'ın, hamile olduğu için Kovid-19 aşısı yaptırmadığı öğrenildi.

Erkek olan bebeğin ise sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.