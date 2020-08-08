Son dakika haberleri... Bayburt Vakfında 10 bin lira ödüllü korona virüs makale yarışması
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Son dakika haberleri... Bayburt Vakfında 10 bin lira ödüllü korona virüs makale yarışması

Son dakika haberine göre Vali Cüneyt Epcim, Bayburt Eğitim, Kültür ve Hizmet Vakfı'nca düzenlenen ödüllü makale yarışması tanıtım etkinliğine katıldı.

Son dakika haberleri... Bayburt Vakfında 10 bin lira ödüllü korona virüs makale yarışması
08.08.2020 18:41 | Son Güncelleme: 08.08.2020 18:45

Vali Cüneyt Epcim, Bayburt Eğitim, Kültür ve Hizmet Vakfı'nca düzenlenen ödüllü makale yarışması tanıtım etkinliğine katıldı.

Ulu Camii önünde Cuma Namazı sonrası düzenlenen etkinlikte vatandaşlara dernek tarafından bastırılan Kur'an-ı Kerim Meali ile Siyer-i Nebi dağıtıldı. Vali Epcim ile Dernek Başkanı İsrafil Kahraman daha sonra esnafları ziyaret ederek vatandaşları, birinci seçilen makale sahibinin 10 bin lira ile ödüllendirileceği yarışmaya katılıma davet etti.

Başkan Kahraman, etkinlik sonrası yaptığı açıklamada korona virüs salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında evlerinde kalan vatandaşların moral ve motivasyonlarını yükseltmek, kaygı ve endişe düzeylerini azaltmak ve salgınla mücadelede dayanışmayı pekiştirmek amacıyla makale yarışmasını düzenlendiklerini bildirdi. Yarışmaya 45 yaş ve altı tüm vatandaşların katılabileceğini ifade eden Kahraman, son başvuru tarihinin 31 Ağustos Pazartesi günü olduğunu belirtti.

Yarışma hakkında detaylı bilgilere derneğe ait www.bayburtvakfi.org.tr adresinden ulaşılabileceğini aktaran Kahraman, "Makale yarışması 'Kur'an ve Sünnet Işığında Korona Musibeti ve Dünyanın Geleceği', 'Büyük Salgınlar Öncesi ve Sonrası Dünyada Meydana Gelen Değişiklikler', 'Türkiye Yarınlara Nereden, Nasıl Bakmalı?' başlıkları altında üç konuda düzenlenecek. Makalelerin değerlendirilmesi bağımsız bir heyet tarafından yapılacak. Değerlendirmelerde yazım tekniği, metodoloji, dil ve ifade yeteneği ve özgünlük hususları da dikkate alınacak. Dereceye giren katılımcılardan birinciye 10 bin, ikinciye 6 bin, üçüncüye 4 bin lira, ilk 10'a girenlere sürpriz hediyeler 5 bin gencimize de Kur'an-ı Kerim Meali ve Siyer-i Nebi hediye edilecek." diye konuştu.

Tanıtım etkinliği vatandaşlara Kur'an-ı Kerim Meali ve Siyer-i Nebi dağıtımıyla sona erdi.

Etkinliğe İl Müftüsü Hasan Başoğlu, Adalet ve Kalkınma Partisi Bayburt İl Başkanı Hacı Ali Polat ile Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Başkanı Hicabi Durmuş katıldı. - BAYBURT

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Kaynak: İHA

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