Son dakika haberleri | Batman'da akaryakıt istasyonunda bir çocuğu öldüren hırsızlar kasadaki paraları alıp kaçtı - Haberler
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Son dakika haberleri | Batman'da akaryakıt istasyonunda bir çocuğu öldüren hırsızlar kasadaki paraları alıp kaçtı

Son dakika haberleri | Batman'da akaryakıt istasyonunda bir çocuğu öldüren hırsızlar kasadaki paraları alıp kaçtı
AA / İbrahim Toprak - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Batman'ın Beşiri ilçesine bağlı İkiköprü beldesinde hırsızlık için girdikleri akaryakıt istasyonunda 15 yaşındaki çocuğu silahla öldüren 3 kişi kasadaki paraları alarak kaçtı.

BATMAN (AA) - Batman'ın Beşiri ilçesine bağlı İkiköprü beldesinde hırsızlık için girdikleri akaryakıt istasyonunda 15 yaşındaki çocuğu silahla öldüren 3 kişi kasadaki paraları alarak kaçtı.

Alınan bilgiye göre, silahlı 3 kişi, Beşiri- Siirt kara yolunun İkiköprü beldesindeki akaryakıt istasyonuna saat 03.30 civarında hırsızlık amacıyla girdi.

Akaryakıt istasyonunun sahibinin oğlu Ahmet Eren'i (15) silahla vurarak başından ve göğsünden yaralayan zanlılar, iki çalışanı da ellerinden ve ayaklarından bağlayarak etkisiz hale getirdi.

Kasadaki paraları çalan saldırganlar olay yerinden kaçtı.

Çalışanlardan birinin ipleri gevşeterek durumu telefonla jandarmaya bildirmesi üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Eren'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), kaçan 3 kişinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

AA / İbrahim Toprak - Son Dakika Haberleri

Akaryakıt, İkiköprü, Batman, Siirt, Güncel, Haber

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