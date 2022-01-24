Son dakika haberleri | Batman'da akaryakıt istasyonunda bir çocuğu öldüren hırsızlar kasadaki paraları alıp kaçtı

BATMAN (AA) - Batman'ın Beşiri ilçesine bağlı İkiköprü beldesinde hırsızlık için girdikleri akaryakıt istasyonunda 15 yaşındaki çocuğu silahla öldüren 3 kişi kasadaki paraları alarak kaçtı.

Alınan bilgiye göre, silahlı 3 kişi, Beşiri- Siirt kara yolunun İkiköprü beldesindeki akaryakıt istasyonuna saat 03.30 civarında hırsızlık amacıyla girdi.

Akaryakıt istasyonunun sahibinin oğlu Ahmet Eren'i (15) silahla vurarak başından ve göğsünden yaralayan zanlılar, iki çalışanı da ellerinden ve ayaklarından bağlayarak etkisiz hale getirdi.

Kasadaki paraları çalan saldırganlar olay yerinden kaçtı.

Çalışanlardan birinin ipleri gevşeterek durumu telefonla jandarmaya bildirmesi üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Eren'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), kaçan 3 kişinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.