Arabadan kurşun yağmuruna tutulan kadın sokak ortasında can verdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Arabadan kurşun yağmuruna tutulan kadın sokak ortasında can verdi

22.02.2021 15:39 | Son Güncelleme: 22.02.2021 16:08

Başkent'te, sokak ortasında yürürken bir arabadan açılan ateş sonucu 43 yaşındaki Birgül Y. isimli kadın hayatını kaybetti. Talihsiz kadının bedenine 3 kurşun isabet ederken, polis 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde, sokak ortasında arabadan açılan ateş sonucu 43 yaşındaki Birgül Y. isimli kadın hayatını kaybetti.

3 KURŞUN İSABET ETTİ

Edinilen bilgiye göre, Birgül Y. birilerinden kaçtığı esnada arabayla önünü kesen şahıslar tarafından silahlı saldırıya uğradı. Arabadan açılan ateş sonucunda vücuduna 3 kurşun isabet eden kadın, ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ile polis ekibi sevk edildi.

2 KİŞİ GÖZALTINDA

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Birgül Y., yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirirken, olayla ilgili 2 kişi de yakalanarak gözaltına aldı.

Olayın görgü şahidi Ertuğrul Gümüş isimli vatandaş ise şunları ifade etti: "Evin içinde oturuyordum, televizyon izliyordum. 3 el silah sesi geldi balkona koştum, ses neyin nesi diye. Bir de baktım karşı kaldırımda bir kadın yatıyordu. Benden önce yoldan geçen bir arkadaş başındaydı. Daha sonra koşarak indim, vardığımda yatıyordu. Ambulansa ve polise haber verdik."

Arabadan kurşun yağmuruna tutulan kadın sokak ortasında can verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fuat Oktay Hulusi Akar Özlem Zengin Fahrettin Koca
Magazin Alişan Müge Anlı Cem Yılmaz Oğuzhan Koç
Spor Ali Koç Ünal Karaman Osman Özköylü Hüseyin Göçek Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Pkk Cuma Göztepe Esenyurt
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Arabadan kurşun yağmuruna tutulan kadın sokak ortasında can verdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.2.2021 16:08:07. #1.14#
title