Son dakika haber: Başkasına ait pasaportla havalimanına geldi, polise yakalandı - Haberler
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Son dakika haber: Başkasına ait pasaportla havalimanına geldi, polise yakalandı

Son dakika haber: Başkasına ait pasaportla havalimanına geldi, polise yakalandı
Demirören Haber Ajansı / İbrahim Yıldız - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre ZNAR Kalash adına düzenlenmiş Avusturya pasaportu ile Türkiye'ye giriş yapmak isteyen hakkında PKK terör örgütü üyeliği suçlamasından aranması bulunan Ahmet A., pasaport polisinin dikkati sayesinde İstanbul Havalimanı'nda yakalandı.

İSTANBUL (DHA) - ZNAR Kalash adına düzenlenmiş Avusturya pasaportu ile Türkiye'ye giriş yapmak isteyen hakkında PKK terör örgütü üyeliği suçlamasından aranması bulunan Ahmet A., pasaport polisinin dikkati sayesinde İstanbul Havalimanı'nda yakalandı.

İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekipleri 10 Aralık tarihinde, Znar Kalas ismine düzenlenmiş Avusturya Haymatlos (vatansız) pasaportu ile Türkiye'ye giriş yapmak isteyen yolcudan şüphelenerek incelemeye aldı.  Yolcu ile pasaportundaki fotoğrafın birbiriyle uyuşmaması üzerine yapılan parmak izi kontrolünde kişinin Türk vatandaşı Ahmet A., olduğu ve Batman 1'nci Sulh Ceza Hakimliğince PKK terör örgütüne üye olmak suçundan arama kaydığı olduğu tespit edildi. Bunun üzerine göz altına alınan Ahmet A., buradaki ilk ifadesinde askerden kaçtığını, 2011 ve 2014 yıllarında ise Hatay, Şanlıurfa ve İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan Türkiye'ye giriş-çıkış yaparak Avrupa'ya gittiği, Avusturya Haymatlos pasaportunun kendisine ait olmadığını ve Viyana'da yasadışı yollarla elde ettiğini söylediği öğrenildi.  Yapılan işlemlerin ardından mahkeme çıkarılan Ahmet A., adli kontrol ve yurtdışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı. İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptıkları çalışmalarda bugüne kadar 21 PKK'lı örgüt üyesinin sahte belgelerle Türkiye'ye giriş çıkış yaparken yakaladı.

Görüntü dökümü:

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-Emniyetin paylaştığı güvenlik kamera görüntüleri


Son dakika haber: Başkasına ait pasaportla havalimanına geldi, polise yakalandı

Son dakika haber: Başkasına ait pasaportla havalimanına geldi, polise yakalandı

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Demirören Haber Ajansı / İbrahim Yıldız - Son Dakika Haberleri

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