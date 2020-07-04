Son dakika haberleri! Başkan Uzun: "Hedefimiz Amasya'ya şehir hastanesi kazandırmak"
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Son dakika haberleri! Başkan Uzun: "Hedefimiz Amasya'ya şehir hastanesi kazandırmak"

Son dakika haberi... AK parti Amasya Merkez ilçe Başkanı Av. Galip Uzun, "18 yıllık iktidarımızda sağlıkta devrim yaptık. İnşallah şehrimizde de en kısa zamanda şehir hastanesi veya şehir hastanesi kapasitesinde bir hastane görmek hedeflerimiz arasındadır" dedi.

Son dakika haberleri! Başkan Uzun:
04.07.2020 09:20 | Son Güncelleme: 04.07.2020 09:24

AK parti Amasya Merkez ilçe Başkanı Av. Galip Uzun, "18 yıllık iktidarımızda sağlıkta devrim yaptık. İnşallah şehrimizde de en kısa zamanda şehir hastanesi veya şehir hastanesi kapasitesinde bir hastane görmek hedeflerimiz arasındadır" dedi.

Galip Uzun, geçen günlerde Amasya'da ambulans helikopterin 7 günlük Sabiha Alıcı bebek için havalandığını örnek göstererek, "AK Parti'nin iktidara geldiği 2002 yılından günümüze kadar geçen 18 yıllık sürede, özel hastanelerin acil servislerinin vatandaşa açılmasından aile hekimliği uygulamasına, kanser tarama merkezlerinden mega proje şehir hastanelerine varana kadar sağlık alanında gerçekleştirilen birçok reformlar yapıldı" diye konuştu.

AK Parti'nin sağlık politikalarının, hastanelerin eczaneleri önünde uzayan ilaç kuyrukları işkencesini sonlandırdığını belirten Uzun, "Özellikle şehir hastaneleri hayata hayat katan bir sağlık devrimidir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın hayali olan ve birçok ilimizde açılışı yapılan şehir hastaneleri ve en yoğun bakım ünitesi olan ülkemizde dünyada sayılı, Avrupa'da ise birincidir. İktidara gelmeden önce ambulans sayısı 648 iken şimdi ise 5 bin 500 adettir. Ambulans helikopter ve ambulans uçaklarımızla sağlık da devrim yaptık. Amasya'mızda Ambulans helikopter 7 günlük Sabiha Alıcı bebek için havalandı. Vakit kaybedilmeden Amasya 12 Haziran Stadyumuna inen ambulans helikopter 7 günlük bebeği alarak havalandı" şeklinde konuştu.

"Rabb'im Devletimize zeval vermesin" diyen Uzun sözlerini şöyle tamamladı:

"İnşallah şehrimiz de de en kısa zamanda şehir hastanesi veya şehir hastanesi kapasitesinde bir hastane görmek hedeflerimiz arasındadır." - AMASYA

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Kaynak: İHA

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