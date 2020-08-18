Son dakika haberleri | Başkan Kayda'dan, Doğan'a hayırlı olsun ziyareti
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Son dakika haberleri | Başkan Kayda'dan, Doğan'a hayırlı olsun ziyareti

Son dakika haberleri: Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Mehmet Mesut Doğan'ı makamında ziyaret ederek yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Son dakika haberleri | Başkan Kayda'dan, Doğan'a hayırlı olsun ziyareti
18.08.2020 15:00 | Son Güncelleme: 18.08.2020 15:03

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Mehmet Mesut Doğan'ı makamında ziyaret ederek yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Salihli Belediye Başkan Yardımcıları Metin Durmaz, Mahmut Süreyya Karaoğlu ve İbrahim Karaca ile birlikte İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Mesut Doğan'a iade-i ziyarette bulunan Başkan Kayda, "Yeni görev yeriniz hayırlı olsun. Birlik ve beraberlik içerisinde ilçemizin huzuru, güveni ve refahı için çalışacağız. Her zaman polisimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Salihli'mizin huzur ve güvenini sağlamak için fedakarca çalışan tüm Emniyet personelimize de başarılar ve kolaylıklar diliyorum" dedi.

Nezaket ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade Emniyet Müdürü Doğan, Belediye Başkanı Zeki Kayda'ya teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Başkan Kayda, ziyaret anısı olarak İlçe Emniyet Müdürü Doğan'a hediye takdim ederek çalışmalarında başarılar diledi. - MANİSA

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Kaynak: İHA

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