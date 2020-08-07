Son dakika haberleri | Başkan Kartoğlu'ndan korona virüs denetimi Bir son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelgeyle 81 ilde bugüne kadarki en geniş kapsamlı korona virüs denetimi gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelgeyle 81 ilde bugüne kadarki en geniş kapsamlı korona virüs denetimi gerçekleştirildi. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu da ilçedeki denetimlere bizzat katıldı.

İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelge ile 81 ilde "sağlık için, hepimiz için" sloganı ile korona virüs denetimi yapıldı. Başakşehir'de gerçekleştirilen denetimlere katılan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, hem denetim yaptı hem de esnafla sohbet etti.

Çay yerine kolonya ikramı

Başakşehir Kaymakamı Uğur Turan ile birlikte esnafı ziyaret eden Başkan Kartoğlu, işletmeci ve çalışanların taleplerini dinledi. Bahçeşehir'de çok sayıda dükkana giren Başakşehir Kaymakamı Uğur Turan ve Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, işletmeci ve personele korona virüsle mücadelede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sık sık dile getirdiği temizlik, maske, mesafe (TMM) kuralını hatırlattı.

Başkan Kartoğlu, bu kurala uyulduğu takdirde bulaş riskinin en aza indirileceğini belirtti. Girdikleri her dükkanda güler yüz ve samimiyetle karşılanan Kaymakam Turan ve Başkan Kartoğlu, kolonya ve dezenfektan ikramlarını geri çevirmedi.

Başkan Kartoğlu talepleri dinledi

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'nun ziyareti denetimle sınırlı kalmadı. Denetimler tamamlandıktan sonra Başkan Kartoğlu, işletmecilerin taleplerini dinledi. Bazı işletmecilerin Bahçeşehir'deki dükkanları önünde bazı kaldırımların yıpranmış olduğunu belirtmesi üzerine Başkan Kartoğlu, söz konusu kaldırımların yenilenmesi için talimat verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA