Son dakika haberleri: Başkan Çalkaya şehit babalarını yalnız bırakmadı
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Son dakika haberleri: Başkan Çalkaya şehit babalarını yalnız bırakmadı

Son dakika haberleri: Başkan Çalkaya şehit babalarını yalnız bırakmadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, Babalar Günü nedeniyle ilçede yaşayan şehit babalarını ve engelli çocuklarına bakan babaları ziyaret etti.

Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, Babalar Günü nedeniyle ilçede yaşayan şehit babalarını ve engelli çocuklarına bakan babaları ziyaret etti.

Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, Babalar Günü'nü en gururlu şekilde, bir o kadar da buruk yaşayan şehit babalarını yalnız bırakmadı. Balçova'da yaşayan şehit babalarını ve engelli çocuklarına tek başına bakan babaları evlerinde ziyaret eden Başkan Çalkaya, babalarla ve aileler ile sohbet ederek yanlarında olduğunu bildirdi. Başkan Çalkaya ayrıca ilçenin en yaşlı babası olan 101 yaşındaki Mehmet Ali Gezenler'i de ziyaret ederek ellerini öptü. Balçova'da yaşayan şehit yakınlarını ve gazileri her hafta düzenli olarak aradıklarını ifade eden Başkan Çalkaya, "Şehit babaları, vatanı korurken can veren evlatların bizlere emaneti. O babalar bu vatan için gözlerini kırpmadan can veren kahraman evlatlar yetiştirdi. Onları hiçbir zaman yalnız bırakmıyoruz. Böyle anlamlı günlerde de yanlarında olduğumuzu bilmelerini istiyoruz. Yine engelli çocuklarına bakan babalarımız da bizler için çok kıymetli. Onlara da desteğimiz sürekli devam edecek" dedi. - İZMİR

Son dakika haberleri: Başkan Çalkaya şehit babalarını yalnız bırakmadı
Son dakika haberleri: Başkan Çalkaya şehit babalarını yalnız bırakmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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