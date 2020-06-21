Son dakika haberleri... Başkan Çalık'tan Babalar Günü ziyaretleri Son dakika gelişmesine göre Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Beylikdüzü'nün yaş almış babalarına ziyaretlerde bulundu.

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Beylikdüzü'nün yaş almış babalarına ziyaretlerde bulundu. Babalar Günü'ne özel gerçekleşen programda şehit babası Mustafa Yıldız, Prof. Dr. Halil İbrahim Atay ve TRT'nin kurucularından Nejat Buhara'yı ziyaret eden Başkan Çalık, "Evlatlarından sevgiyi ve şefkati esirgemeyen, tecrübeleriyle evlatlarımıza rehberlik eden fedakar tüm babalarımızın Babalar Günü kutlu olsun" diyerek anlamlı günü kutladı.

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Beylikdüzü'nün yaş almış babalarına ziyaretler gerçekleştirdi. Başkan Çalık, Babalar Günü kapsamında tüm tedbir ve önlemlerle gerçekleşen ziyaretlerde şehit babası Mustafa Yıldız, Prof. Dr. Halil İbrahim Atay ve TRT'nin kurucularından Nejat Buhara ile bir araya geldi. Çalık, 87 yaşındaki Mustafa Yıldız'ın yıllar önce şehit olan oğlunu kendisinden dinleyerek acısına ortak olup, istek ve taleplerine kulak vererek her zaman yanında olduklarını belirtti. Çalık, ziyaretlerin ikinci adresi olan ve doğa alanında önemli çalışmalara imza atan 95 yaşındaki Orman Mühendisi Prof. Dr. Halil İbrahim Atay'ı da evinde ziyaret ederken Beylikdüzü'nde yeşil alana yapılan yatırım ve projeleri paylaştı. Ziyaretlerin son adresi olan TRT kurucularından 92 yaşındaki Nejat Buhara'nın da evine konuk olan Çalık, Buhara ve eşinin paylaştığı anı ve fotoğraflarla tarihe yolculuk yaptı. Ziyaretler sonunda ev sahipleri Başkan Mehmet Murat Çalık'a özel ilgi ve alakalarından dolayı teşekkürlerini iletti.

"Kucaklaşacağımız günleri hep birlikte karşılayacağız"

Babalar Günü'nü içten dilekleriyle kutlayan Başkan Çalık, "Bu yıl pandemi sürecinden dolayı babalarımıza doyasıya sarılamasak da sevgimizle yanlarında olduk. Bu süreci tam anlamıyla geride bıraktığımızda doyasıya kucaklaşacağımız günleri hep birlikte karşılayacağız. Bu özel günde Beylikdüzü'nde 90'lı yaşlarında olan çınarlarımıza ziyarette bulunduk ve tecrübelerine tanıklık ettik. Evlatlarından sevgiyi ve şefkati esirgemeyen, tecrübeleriyle evlatlarımıza rehberlik eden fedakar tüm babalarımızın Babalar Günü'nü kutluyor daha nicelerinde birlikte olmayı temenni ediyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA