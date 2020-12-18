Son dakika haberleri... Bartın'da samanlık yangını
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Son dakika haberleri... Bartın'da samanlık yangını

18.12.2020 20:47 | Son Güncelleme: 18.12.2020 20:47
Son dakika haberleri... Bartın'da samanlık yangını

Edinilen son dakika haberine göre Bartın'da 3 katlı bir evin birinci katında bulunan samanlıkta çıkan yangında itfaiye erlerinin alevlerle mücadelesi kameralara yansıdı.

Bartın'da 3 katlı bir evin birinci katında bulunan samanlıkta çıkan yangında itfaiye erlerinin alevlerle mücadelesi kameralara yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Akbaş köyünde Mehmet Dinler'e ait 3 katlı evin giriş katında bulunan samanlar henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Dumanları gören vatandaşların haber vermesinin ardından olay yerine Bartın Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.

2 itfaiye aracı ve su tankeri ile müdahale edilen yangın, uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınabildi.

Yanan dairedeki alevlerin üst katlara sıçramadan söndürülmesini sağlamak için çalışan itfaiye erlerinin alevlerle burun buruna kaldığı anlar kameralara yansıdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Akif Yaman

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