Barış Atay'a saldıran şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı: Yol verme nedeniyle tartıştık Geçtiğimiz günlerde Kadıköy'de Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Barış Atay'ın darbedilmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 şahıs, tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edildi. Şüpheliler, Atay ile yol verme konusunda anlaşmazlık yaşadıklarını iddia etti.

Kadıköy'de Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Barış Atay'ın darbedilmesine ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli "kasten yaralama" suçundan tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi. Şüphelilerin Atay ile yol verme yüzünden tartıştığı ve kendisinin milletvekili olduğunu bilmedikleri ortaya çıktı.

4 ŞÜPHELİDEN 3'Ü YAKALANDI

Kadıköy'de 30 Ağustos akşamı Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Barış Atay'a bir grup tarafından saldırılmıştı. Saldırının ardından Atay hastanede tedavi altına alınırken, olaya ilişkin kimliği belirlenen 4 şüpheliden 3'ü gözaltına alınmıştı.

TUTUKLANMALARI İSTENDİ

Şüpheliler emniyetteki işlemlerini ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayına sevk edildi. Savcılıkta ifade veren şüpheliler Ö.C, Ç.Ç. ve Ç.B. "kasten yaralama" suçundan tutuklanması istemiyle mahkemeye gönderildi.

YOL VERME NEDENİYLE TARTIŞTIKLARINI İDDİA ETTİLER

Şüpheli şahısların savcılıktaki ifadelerinde yürürken yol verme nedeniyle tartıştıklarını ve Atay'ın milletvekili olduğunu bilmediklerini söyledikleri öğrenildi. Öte yandan, diğer şüpheli K.T'nin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bilgisine ulaşıldı.

ŞENTOP, SALDIRIYI KINADI

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Barış Atay Mengüllüoğlu'nun darbedilmesini kınadı. Süreçle ilgili olarak yetkililerle görüşüp bilgi aldığını ifade eden Şentop, "Bir milletvekiline yönelik yapılan fiziki saldırı tasvip edilemez. Kınıyorum. Olayın bütün boyutlarıyla araştırılması, faillerin tespiti ve soruşturulması için gerekenler yapılmaktadır." dedi.

PARTİSİNDEN AÇIKLAMA GELDİ

Barış Atay'ın saldırıya uğramasının ardından Türkiye İşçi Partisi'nden yapılan açıklamada, "Genel Başkan Yardımcımız Barış Atay, 'kimliği belirsiz' bir grubun saldırısına uğramıştır. Barış yoldaşımızın sağlık durumu iyidir. Dayanışma dilekleri için teşekkür ederiz" denildi.

Kaynak: İHA