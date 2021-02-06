Son dakika haberleri... Bandırma'da sahte içki operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Son dakika haberlerine göre Balıkesir'in Bandırma ilçesinde gerçekleştirilen sahte içki operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde gerçekleştirilen sahte içki operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, polis ekiplerince, bir kişinin evinde sahte alkol ürettiği bilgisinin alınmasıyla operasyon başlatıldı.

Şüphelinin evine yapılan operasyonda, 53 litre kaçak alkol, 1 şişe anason aroması, 1 alkol ölçüm aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tarık Köse