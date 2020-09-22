Son dakika haberleri | Balıkesir'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında öğrenci yurdunda 50 kişi gözlem altında tutuluyor Gelen son dakika haberlerine göre Balıkesir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 50 kişinin, Hasan Basri Çantay Öğrenci Yurdu'na yerleştirildiği bildirildi.

Balıkesir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 50 kişinin, Hasan Basri Çantay Öğrenci Yurdu'na yerleştirildiği bildirildi.

Vali Hasan Şıldak, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Tanısı konulmuş ve temaslı olarak ikametlerinde izolasyonda olması gerektiği halde bu kurala aykırı hareket ederek dışarı çıkan 19 kişi, ayrıca ilimizde geçici nedenlerle bulunduğundan izolasyon için uygun yeri bulunmayan 31 kişi olmak üzere toplam 50 kişi, 22 Eylül Salı günü itibarıyla il merkezinde bu amaçla tahsis edilen Hasan Basri Çantay Öğrenci Yurdu'nda zorunlu barınmaya tabi tutulmaktadır." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlkan Toprak