Son dakika haberleri! Bakan Pakdemirli, Üsküp'ün eski Türk Çarşısı'nı ziyaret etti

Son dakika gündem haberine göre Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'teki eski Türk Çarşısı'nın gezerek halk ve esnafla sohbet etti.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'teki eski Türk Çarşısı'nın gezerek halk ve esnafla sohbet etti.

Balkan ülkeleri Arnavutluk ve Bosna Hersek'e yaptığı ziyaretlerin ardından bugün de Kuzey Makedonya'da bulunan Bakan Pakdemirli, şehrin merkezindeki Makedonya Meydanı'ndan geçerek tarihi Taşköprü üzerinde beraberindeki heyetle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Aralarında Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Sabri Demir ve Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Hasan Mehmet Sekizkök'ün de bulunduğu heyetle daha sonra eski Türk Çarşısı'na geçen Pakdemirli, burada halk ve esnafla bir süre sohbet etti.

Türk heyeti aracılığıyla Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününü kutlayan eski Türk Çarşısı esnafı, kendisine sağlıklı ve uzun bir ömür temennisinde bulundu.

Bakan Pakdemirli ayrıca Kurşunlu Han, Mustafa Paşa Camisi, Sulu Han, Yiğit Paşa Türbesi ve Sultan Murat Camisi'ni de ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.

Cuma namazını eski Türk Çarşısı'ndaki tarihi Murat Paşa Camisi'nde kılan Pakdemirli, burada namaz öncesinde kısa bir selamlama konuşması da yaptı.

Bakan Pakdemirli, bugün ayrıca Kuzey Makedonya Tarım, Ormancılık ve Su Ekonomisi Bakanı Arjanit Hoca ile görüşecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Furkan Abdula