Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli koronavirüse yakalandı

Koronavirüs vakalarının hızlı bir şekilde artması, siyasileri de etkiledi. Geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın koronavirüse yakalanmış, kısa sürede virüsü yenmişlerdi.

3 BAKAN DAHA KORONA OLMUŞTU

Erdoğan çiftinin ardından Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da testlerinin pozitif çıktığını açıklamıştı.

"ÇALIŞMALARIMA EVDEN DEVAM EDECEĞİM"

Bugün ise Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, koronaya yakalandığını duyurdu. Pakdemirli'nin Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Bugün yaptırdığım Covid-19 testim pozitif çıktı. Aşılarımız tam, sağlık durumum iyi, hamdolsun rahat geçiriyorum. Çalışmalarımıza bir süre evden devam edeceğim. Rabbim hastalarımıza şifalar ihsan etsin, aşılarımızı da ihmal etmeyelim lütfen" ifadeleri yer aldı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli

Demirören Haber Ajansı - Politika