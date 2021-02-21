Son dakika haberleri! Bakan Kurum: Rıza Bey Apartmanı'nın yeri deprem hatıra alanı olacak(2)
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Son dakika haberleri! Bakan Kurum: Rıza Bey Apartmanı'nın yeri deprem hatıra alanı olacak(2)

21.02.2021 21:57 | Son Güncelleme: 21.02.2021 22:01
Son dakika haberleri! Bakan Kurum: Rıza Bey Apartmanı'nın yeri deprem hatıra alanı olacak(2)

Son dakika haberleri... BAKAN KURUM MENEMEN BELEDİYESİNİ ZİYARET ETTİÇevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir depreminde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın alanında inceleme yaptıktan sonra Menemen Belediyesini ziyaret etti.

BAKAN KURUM MENEMEN BELEDİYESİNİ ZİYARET ETTİ

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir depreminde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın alanında inceleme yaptıktan sonra Menemen Belediyesini ziyaret etti. Bakan Kurum'u İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, AK Parti İzmir Milletvekili Hamza Dağ, AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, AK Parti İzmir Milletveli Ceyda Bölünmez Çankırı, AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, Menemen Kaymakamı Fatih Yılmaz, Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, AK Parti Menemen İlçe Başkanı Ahmet Can Çelik, MHP Menemen İlçe Başkanı Ali Rıza Bölük karşıladı. Bakan Kurum, basına kapalı olan ziyarette ilçedeki projeler hakkında bilgi aldı.


Son dakika haberleri! Bakan Kurum: Rıza Bey Apartmanı'nın yeri deprem hatıra alanı olacak(2)
Son dakika haberleri! Bakan Kurum: Rıza Bey Apartmanı'nın yeri deprem hatıra alanı olacak(2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gökçe ADAR

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