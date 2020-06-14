Son dakika haberleri... Bakan Kurum: Gümüşhane'yi şehircilik anlamında üst noktalara taşıyacağız
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Son dakika haberleri... Bakan Kurum: Gümüşhane'yi şehircilik anlamında üst noktalara taşıyacağız

Son dakika güncel haberi... ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Gümüşhane'de 30 bin metrekarelik alanda bulunan valilik, adliye ve halk eğitim merkezinin taşınma sürecine ilişkin konuştu.

Son dakika haberleri... Bakan Kurum: Gümüşhane'yi şehircilik anlamında üst noktalara taşıyacağız
14.06.2020 15:53 | Son Güncelleme: 14.06.2020 15:57

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Gümüşhane'de 30 bin metrekarelik alanda bulunan valilik, adliye ve halk eğitim merkezinin taşınma sürecine ilişkin konuştu. Bakan Kurum, "Yıl sonuna kadar buradaki binalarımızın taşınma sürecini gerçekleştireceğiz ve 2023'e giden yolda Gümüşhane'yi şehircilik anlamında çok daha üst noktalara taşıyacağız. Hepimizin 'hayal' diye gördüğü bu projeyi hep birlikte gerçekleştirmiş olacağız" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Gümüşhane'de Katı Atık ve Atık Su Araştırma Tesisi ve Millet Bahçesi yapılması planlanan alanda incelemelerde bulunup, İl Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Toplantının ardından gazetecilere açıklama yapan Bakan Kurum, Gümüşhane'nin geleceği ve şehircilik adına çok önemli kararlar aldıklarını söyledi. 18 yılda Gümüşhane'ye 15 milyar liralık yatırım yapıldığını belirten Kurum, "Altyapı, sosyal donatılar, okullar, hastaneler, eğitim alanları gibi birçok inşaatımızı tamamladık ve Gümüşhaneli vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Tabi bunun dışında sosyal konutla ilgili de çok önemli projeler geliştirdik. Gümüşhane'de bugüne kadar yaklaşık 300 milyon lira değerinde, 1900 sosyal konut inşası yaptık. Hem şehrin dönüşümü alanında hem de vatandaşlarımızın sosyal konut çerçevesinde ihtiyaçlarını gidermek üzere bu projeleri gerçekleştirdik. Cumhurbaşkanı'mızın da açıklamış olduğu 50 ve 100 bin sosyal konut projeleri kapsamında 98 konut, Köse, Gümüşkent ve Arzular, Kabaköy'de toplamda 300 konut inşası gerçekleştiriyoruz. Kurallarımızı da yakın zamanda çekeceğiz" diye konuştu.

KAMU BİNALARI TAŞINIYORİller Bankası Genel Müdürlüğü ile birlikte son 2 yılda Gümüşhane'nin atık su, içme suyu, yağmur suyu ve katı atık gibi birçok sorununu çözmek için yaklaşık 38 milyon lira bedelli projeler gerçekleştirdiklerini aktaran Bakan Kurum, şunları söyledi: "Devam eden 12 milyon liralık 6 tane projemiz var. Gümüşhane'nin altyapı problemlerini de çözmüş olduk ve son 2 yılda altyapı anlamında tam 17 milyon liralık yatırımı, Gümüşhane'ye kazandırdık. Bugün de önemli kararlar aldık. Şu an içinde bulunduğumuz alanı da kapsayan 30 bin metrekare alanınız var. Bu alanı, şehrin kent meydanı haline getireceğiz. 30 bin metrekarelik alanda bulunan valiliğimizi, adliyemizi, halk eğitim merkezinin taşınma sürecini gerçekleştireceğiz. Yıl sonuna kadar bu taşınma süreci tamamlanacak. Bizim medeniyetimizden gelen eski valilik binası inşasını yaptıktan sonra bu binayı şehrin kültür, sanat ve sosyal işlerinde kullanmak üzere değerlendireceğiz. Şehrimizin ihtiyaçlarını giderecek bir kapalı otoparkımız olacak. Yıl sonuna kadar buradaki binalarımızın taşınma sürecini gerçekleştireceğiz ve 2023'e giden yolda Gümüşhane'yi şehircilik anlamında çok daha üst noktalara taşıyacağız. Hepimizin 'hayal' diye gördüğü bu projeyi hep birlikte gerçekleştirmiş olacağız."'ÖNEMLİ PROJELERİ HAYATA GEÇİRECEĞİZ'

Tarihi Süleymaniye Mahallesi'nin üst tarafında bulunan binaların restore edildiğini de kaydeden Bakan Kurum, "Buranın üst tarafından yaz ve kış turizmi canlandırmak için bir kayak tesisinin inşasını yapacağız. Bu projenin 4 milyon lirası hibe, 8 milyon lirası kredi ile gerçekleştirilecek. İl Özel İdaresi'ne de 2 çöp kamyonu ve konteyner yardımı yapacağız. 81 ilimizde Millet Bahçesi olsun istiyoruz. Gümüşhane'de bu konuda alan çalışması yapıyoruz ve inşallah 2021 yılı içerisinde inşaat çalışmalarına başlayacağız. Gümüşkent Mahallesi'nde 110 dönümlük alanda 97 bina var ve bu yapılar deprem çerçevesinde risk teşkil ediyor. 110 dönümlük alanda bir kentsel dönüşüm projesi gerçekleştireceğiz. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ile birlikte proje yürüteceğiz. Kelkit Çayı kenarında 15 bin metrekarelik bir alana Millet Bahçesi projelendiriyoruz. Gümüşhane'yi bir üst seviyeye taşımak istiyoruz. Bunun için de önemli projeleri hayata geçireceğiz" diye konuştu. 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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