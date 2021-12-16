Son dakika haberleri! Bakan Kurum, Gerze'de park açılışı yaptı
AA / Mustafa Tugay Kılıç - Haberler | Güncel
Son dakika gündem haberi: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, toplu temel atma töreni için geldiği Sinop'ta çeşitli ziyaretlerde bulundu.
SİNOP (AA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, toplu temel atma töreni için geldiği Sinop'ta çeşitli ziyaretlerde bulundu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Sinop'un Gerze ilçesinde Tarihi Zeytinlik Parkı'nın açılışını yaptı. Bakan Kurum, açılışın ardından Gerze Belediye Başkanlığını ziyaret etti.