Son dakika haberleri! Bakan Kurum, Gerze'de park açılışı yaptı

SİNOP (AA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, toplu temel atma töreni için geldiği Sinop'ta çeşitli ziyaretlerde bulundu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Sinop'un Gerze ilçesinde Tarihi Zeytinlik Parkı'nın açılışını yaptı. Bakan Kurum, açılışın ardından Gerze Belediye Başkanlığını ziyaret etti.

AA / Mustafa Tugay Kılıç - Son Dakika Haberleri Haberi Kaydet