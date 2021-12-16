Son dakika haberleri! Bakan Kurum, Gerze'de park açılışı yaptı - Haberler
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Son dakika haberleri! Bakan Kurum, Gerze'de park açılışı yaptı

AA / Mustafa Tugay Kılıç - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, toplu temel atma töreni için geldiği Sinop'ta çeşitli ziyaretlerde bulundu.

SİNOP (AA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, toplu temel atma töreni için geldiği Sinop'ta çeşitli ziyaretlerde bulundu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Sinop'un Gerze ilçesinde Tarihi Zeytinlik Parkı'nın açılışını yaptı. Bakan Kurum, açılışın ardından Gerze Belediye Başkanlığını ziyaret etti.

Son dakika haberleri! Bakan Kurum, Gerze'de park açılışı yaptı

Son dakika haberleri! Bakan Kurum, Gerze'de park açılışı yaptı

Son dakika haberleri! Bakan Kurum, Gerze'de park açılışı yaptı

AA / Mustafa Tugay Kılıç - Son Dakika Haberleri

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