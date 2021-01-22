Son dakika haberleri | Bakan Koca, DHA'nın görüntüleriyle filyasyon ekiplerinin mücadelesini paylaştı

Tunceli 'de görüntülediği filyasyon ekiplerinin çalışmalarını, sosyal medya hesabında 'Sağlık ordumuzun inanç ve azmi güven veriyor' mesajıyla paylaştı.

Tunceli'de filyasyon ekiplerinin karlı yollarda hastaya ulaşma mücadelesi DHA muhabiri Serhat Ozan Yıldırım tarafından görüntülenip, haberleştirilmesi, sağlık görevlilerinin zorlu mücadelesini ortaya koydu. Görüntüler, çok sayıda basın ve yayın kuruluşunun yanı sıra sosyal medyada da yoğun ilgi gördü. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından DHA görüntülerini, 'Salgının yıkıcı etkisini durdurmak için filyasyon ekibimiz çetin kış şartlarında da görev ve sorumluluklarını yerine getirmeye devam ediyorlar. Sağlık ordumuzun inanç ve azmi güven veriyor' mesajıyla paylaştı.

- Koca

Kaynak: Demirören Haber Ajansı