Son dakika haberleri! BAKAN KARAİSMAİLOĞLU ÇİNE'DEKİ YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
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Son dakika haberleri! BAKAN KARAİSMAİLOĞLU ÇİNE'DEKİ YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Aydın'ın Çine ilçesindeki orman yangınının kontrol altına alındığını açıkladı.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Aydın'ın Çine ilçesindeki orman yangınının kontrol altına alındığını açıkladı.

Muğla'nın Yatağan ilçesinde geçen hafta cuma günü çıkan, rüzgarın da etkisiyle Aydın'ın Çine ilçesine sıçrayan orman yangının 4'ncü gününde iyi haber geldi. Yangın bölgesinde incelemede bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Akçaova Mahallesi'nde kurulan Aydın Valiliği Afet Koordinasyon Merkezi'ndeki toplantıda yangının kontrol altına alındığını açıkladı. Bakan Karaismailoğlu, Türkiye'nin her tarafında olduğu gibi bütün kurumlarımızın, insan gücümüz ve araç gücümüzle vatandaşımızın, milletimizin sabrı ve katkısıyla kısa sürede Çine'deki yangının da üstesinden gelindi. Artık bundan sonra yangının, afetin izlerini ortadan kaldırmak için sayın valim, milletvekillerimiz, il başkanlarımız, belediyelerimiz, valiliklerimiz topyekun bir mücadele ile afetin izlerini ortadan kaldırmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz dedi.

Maalesef kayıplarımız da oldu diyen Karaismailoğlu, Kayıplarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Canın dışındakilerin hepsini yerine getirebiliriz. Devletimiz çok güçlüdür. Bunların hepsinin kısa sürede üstesinden gelecek güçte ve kabiliyettedir. Geçmişte yaşanmış afetler sonrası yaptığımız icraatlar da ortadadır. Muğla bölgesinde de aynı şekilde Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız, İçişleri Bakanlığımız, bir taraftan AFAD ve devletimizin güçlü kuruluşları vatandaşımızın yanında diye konuştu.

Çine'ye vatandaşların sıkıntılarını, dertlerini dinlemek için geldiğini belirten Bakan Karaismailoğlu, yangının yol açtığı hasarın telafisi için çalışmaları sürdüreceklerini söyledi.

Bakan İsmailoğlu'na Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, İl Jandarma Komutanı Albay Mesut İnan, AFAD İl Müdürü Ramazan Harman, Çine Kaymakamı Turan Erdoğan, Çine Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer ve AK Parti İl Başkanı Ömer Özmen eşlik etti.

Son dakika haberleri! BAKAN KARAİSMAİLOĞLU ÇİNE'DEKİ YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Son dakika haberleri! BAKAN KARAİSMAİLOĞLU ÇİNE'DEKİ YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Son dakika haberleri! BAKAN KARAİSMAİLOĞLU ÇİNE'DEKİ YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Son dakika haberleri! BAKAN KARAİSMAİLOĞLU ÇİNE'DEKİ YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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