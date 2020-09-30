Son dakika haberleri | Bakan Çavuşoğlu: "(Pompeo'nun GKRY ziyareti) ABD'nin eşitliği bozmaması lazım. Kısıtlı da olsa...

Son dakika haberi... Bakan Çavuşoğlu: "(Pompeo'nun GKRY ziyareti) ABD'nin eşitliği bozmaması lazım. Kısıtlı da olsa ambargoyu kaldırmaları doğru değil. Eşitliği bozuyor"