Son dakika haberleri | Bakan Çavuşoğlu: "(Pompeo'nun GKRY ziyareti) ABD'nin eşitliği bozmaması lazım. Kısıtlı da olsa...
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Son dakika haberleri | Bakan Çavuşoğlu: "(Pompeo'nun GKRY ziyareti) ABD'nin eşitliği bozmaması lazım. Kısıtlı da olsa...

30.09.2020 11:45 | Son Güncelleme: 30.09.2020 11:48
Son dakika haberleri | Bakan Çavuşoğlu:

Son dakika haberi... Bakan Çavuşoğlu: "(Pompeo'nun GKRY ziyareti) ABD'nin eşitliği bozmaması lazım. Kısıtlı da olsa ambargoyu kaldırmaları doğru değil. Eşitliği bozuyor"

Bakan Çavuşoğlu: "(Pompeo'nun GKRY ziyareti) ABD'nin eşitliği bozmaması lazım. Kısıtlı da olsa ambargoyu kaldırmaları doğru değil. Eşitliği bozuyor"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali İhsan Çam

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