Son dakika haberleri | Bakan Çavuşoğlu: "(Pompeo'nun GKRY ziyareti) ABD'nin eşitliği bozmaması lazım. Kısıtlı da olsa...
30.09.2020 11:45 | Son Güncelleme: 30.09.2020 11:48
Son dakika haberi... Bakan Çavuşoğlu: "(Pompeo'nun GKRY ziyareti) ABD'nin eşitliği bozmaması lazım. Kısıtlı da olsa ambargoyu kaldırmaları doğru değil. Eşitliği bozuyor"
Bakan Çavuşoğlu: "(Pompeo'nun GKRY ziyareti) ABD'nin eşitliği bozmaması lazım. Kısıtlı da olsa ambargoyu kaldırmaları doğru değil. Eşitliği bozuyor"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali İhsan Çam