Son dakika haberleri! Bağımsız belediye başkan adayı evinde ölü bulundu
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Son dakika haberleri! Bağımsız belediye başkan adayı evinde ölü bulundu

22.01.2021 04:14 | Son Güncelleme: 22.01.2021 04:18
Son dakika haberleri! Bağımsız belediye başkan adayı evinde ölü bulundu

Son dakika habere göre MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde bağımsız belediye başkanı adayı olan Cevdet Güven (56), evinde ölü bulundu.

MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde bağımsız belediye başkanı adayı olan Cevdet Güven (56), evinde ölü bulundu. Ölümünün şüpheli bulunması üzerine polis ekipleri soruşturma başlattı.

31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Menteşe'den bağımsız belediye başkan adayı olan emekli imam Cevdet Güven'den, bir süredir haber alamayan yakınları, endişelenerek durumu polise bildirdi. Polis ekipleri Güven'in Karabağlar Yaylası'ndaki evine çilingir yardımıyla girdi. Güven'i yerde hareketsiz gören ekipler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Güven'in hayatını kaybettiğini belirledi.Cevdet Güven'nin ölümünün şüpheli bulunması üzerine polis ekipleri soruşturma başlattı. Savcının incelemesinin ardından Güven'in cesedi kesin ölüm nedenin belirlenmesi için  Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.


Son dakika haberleri! Bağımsız belediye başkan adayı evinde ölü bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aykut KURT

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