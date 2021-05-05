Son dakika haberleri | Azerbaycanlı genç İstanbul'da ölü bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri | Azerbaycanlı genç İstanbul'da ölü bulundu

Son dakika haberleri | Azerbaycanlı genç İstanbul'da ölü bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika gelişmesine göre Yüksek lisans eğitimi için Türkiye'de bulunan Azerbaycanlı Bayram Mammadov, İstanbul'da ölü bulundu.

Yüksek lisans eğitimi için Türkiye'de bulunan Azerbaycanlı Bayram Mammadov, İstanbul'da ölü bulundu. Denize düşen terliğini çıkarmak için denize atladığı iddia edilen Mammadov'un cansız bedeni, Haydarpaşa Garı civarında denizden çıkarıldı.

Yüksek lisans eğitimi için Türkiye'de bulunduğu öğrenilen Mammadov'un, 2 Mayıs'ta Kadıköy Moda sahilinde denize girdiği ve kendisinden bir daha haber alınamadığı öğrenildi.

Görgü tanıklarına göre, Azerbaycanlı gencin, geçtiğimiz Pazar günü saat 15.00 sıralarında Moda sahilinde terliğini düşürdüğü gerekçesi ile denize atladığı ve terliklerini çıkarmak için girdiği denizde bir süre çırpındığı belirtildi. Denizde gözden kaybolan Mammadov'un bir süre sonra sürüklenerek açığa doğru gittiği bildirildi.

Yapılan ihbar üzerine olay yerine sevk edilen Sahil Güvenlik ekipleri, denizde arama faaliyeti başlattı. Ekipler, Mammadov'un cesedini Haydarpaşa Garı civarında denizden çıkarıldı. Gencin cansız bedeni, Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı ve Olay Yeri İnceleme Büro Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen incelemelerin ardından ilk önce Haydarpaşa Numune Hastanesi morguna kaldırıldı. Ardından da kapsamlı inceleme için İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Azerbaycanlı gencin ölüm nedeni, yapılacak kapsamlı otopsi sonucu ortaya çıkacak.

Ölüme ilişkin sır perdesi aralanamadı

Öte yandan, Mammadov'dan haber alamadığını söyleyen bir kişinin, dün polise başvurduğu ortaya çıktı. Mammadov'un adı açıklanmayan arkadaşının poliste verdiği ifadede, 3 gündür arkadaşından haber alamadığını söylediği ve gösterilen fotoğraftan teşhis ettiği kaydedildi.

Güvenlik güçlerinin olayla ilgili başlattığı soruşturma devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlker Başbuğ'a 3 yıla kadar hapis istemi
İlker Başbuğ'a 3 yıla kadar hapis istemi
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: 'Camilerimiz kadın erkek ayrımı olmaksızın herkese açıktır'
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Camilerimiz kadın erkek ayrımı olmaksızın herkese açıktır"
Düşen terliklerini almak için girdiği denizden cansız bedeni çıktı
Düşen terliklerini almak için girdiği denizden cansız bedeni çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Murat Kurum Devlet Bahçeli Antonio Guterres Muhammet Emin Akbaşoğlu
Magazin Alişan Hülya Avşar Demet Akalın Şeyma Subaşı
Spor Diego Serdar Aziz Burak Yılmaz Aykut Kocaman Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Chp Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri | Azerbaycanlı genç İstanbul'da ölü bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.5.2021 16:44:19. #1.15#

title