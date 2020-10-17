Son dakika haberleri: Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Haciyev, Ermenistan'ın Gence'ye düzenlediği saldırıda ölen sivillerin sayısının 6'ya yükseldiğini bildirdi.
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Son dakika haberleri: Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Haciyev, Ermenistan'ın Gence'ye düzenlediği saldırıda ölen sivillerin sayısının 6'ya yükseldiğini bildirdi.

17.10.2020 02:33 | Son Güncelleme: 17.10.2020 02:36
Son dakika haberleri: Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Haciyev, Ermenistan'ın Gence'ye düzenlediği saldırıda ölen sivillerin sayısının 6'ya yükseldiğini bildirdi.

Son dakika gündem haberi... Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Haciyev, Ermenistan'ın Gence'ye düzenlediği saldırıda ölen sivillerin sayısının 6'ya yükseldiğini bildirdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Haciyev, Ermenistan'ın Gence'ye düzenlediği saldırıda ölen sivillerin sayısının 6'ya yükseldiğini bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tolga Özgenç

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