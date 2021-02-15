Ayrılmak için eşyalarını almaya gelen sevgilisini öldüren şahıs, kadının cansız bedenini rehin aldı
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Ayrılmak için eşyalarını almaya gelen sevgilisini öldüren şahıs, kadının cansız bedenini rehin aldı

15.02.2021 21:15 | Son Güncelleme: 15.02.2021 22:14

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde birlikte yaşadığı ve ayrılmak için akrabaları ile evden eşyalarını almaya gelen sevgilisini silahla öldüren şahıs, yakınlarına da ateş açarak kendini eve kilitledi. Polis, sevgilisinin cansız bedeni ile kendini eve kapatan şahsı ikna etmeye çalışıyor.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinin Şehitler Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerindeki toplu konutlarda akşam saat 19.30 sıralarında meydana gelen olayda, evli ve eşinden ayrılmak üzere olan Halim E, kendisi gibi evli ve ayrılmak üzere olan Hacer Ç. ile dost hayatı yaşamaya başladı. 4 yıldır birlikte olan ikiliden Hacer Ç, yaşadıkları anlaşmazlık üzerine Halim E'den ayrılmak istedi.

KADINA KURŞUN YAĞDIRDI

Sakarya'dan ablası ve yakınlarını alarak Gölcük'teki eve eşyalarını almaya gelen Hacer Ç, son eşyalarının yüklenmesi sırasında Halim E. ile kısa bir süre yalnız kaldı. Bu sırada çıkan tartışmada Halim E, 4-5 el ateş ederek Hacer Ç'yi öldürdükten sonra eşya taşıyan yakınlarına ateş açtı. Eşya taşıyan Hacer Ç'nin ablası ve yakınları hızla binadan kaçarak kendilerini dışarı attı. Halim T. ise Hacer Ç'nin cansız bedeni ile kendisini eve kilitledi. Olayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, Halil E'yi teslim olması için ikna etmeye çalışıyor.

Ayrılmak için eşyalarını almaya gelen sevgilisini öldüren şahıs, kadının cansız bedenini rehin aldı
Ayrılmak için eşyalarını almaya gelen sevgilisini öldüren şahıs, kadının cansız bedenini rehin aldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GÜRCAN YILMAZ

Haber Yorumları (1)
MEHMET YILMAZ: Sevgili işi yaş iş. Normalleştirmeye çalışmayın. Nikahsız aynı evde yaşayanların sonu iyi olmuyor hiç.
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500
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