Son dakika haberleri | Aydın'ın Çine ilçesine sıçrayan yangın nedeniyle 2 mahalle tedbir amaçlı boşaltıldı
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Son dakika haberleri | Aydın'ın Çine ilçesine sıçrayan yangın nedeniyle 2 mahalle tedbir amaçlı boşaltıldı

Son dakika haberleri | Aydın'ın Çine ilçesine sıçrayan yangın nedeniyle 2 mahalle tedbir amaçlı boşaltıldı
Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Muğla'nın Yatağan ilçesinden Aydın'ın Çine ilçesine sıçrayan orman yangını nedeniyle 2 mahalle tedbir amaçlı tahliye edildi.

Muğla'nın Yatağan ilçesinden Aydın'ın Çine ilçesine sıçrayan orman yangını nedeniyle 2 mahalle tedbir amaçlı tahliye edildi.

Rüzgarın etkisiyle Akçaova Mahallesi'ne ulaşan ve öğle saatlerinde Gökbel Dağı'na sıçrayan yangına, Orman İşletme Müdürlüğü ve Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri müdahale ediyor.

Bölgede, 3 helikopter de yangın söndürme faaliyetlerine devam ediyor.

Ekiplerin çalışmalarına vatandaşlar da iş makineleri, kazma ve kürekleriyle destek veriyor.

Yangın nedeniyle Çine ilçesine bağlı Sarıköy ve Altınabat mahalleleri tahliye edildi.

Aydın Vali Yardımcısı Mustafa Hulusi Arat ile İl Jandarma Komutanı Albay Mesut İnan da evleri tahliye edilen vatandaşlara yardım etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol

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Son dakika haberleri | İçişleri Bakanı Soylu, yangın bölgesinde açıklamalarda bulundu: (2)
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Son dakika gündem: Bakan Soylu: 'Yangın sebebiyle 11 bin 844 haneden 36 bin 365 vatandaşımız tahliye edildi. Bu sadece Muğla ölçeğindeki bir rakamdır.'
Son dakika gündem: Bakan Soylu: "Yangın sebebiyle 11 bin 844 haneden 36 bin 365 vatandaşımız tahliye edildi. Bu sadece Muğla ölçeğindeki bir rakamdır."
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