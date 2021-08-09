Son dakika haberleri | Aydın'da otluk alanda çıkan yangın vatandaşların da desteğiyle söndürüldü
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Son dakika haberleri | Aydın'da otluk alanda çıkan yangın vatandaşların da desteğiyle söndürüldü

Son dakika haberleri | Aydın'da otluk alanda çıkan yangın vatandaşların da desteğiyle söndürüldü
Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Aydın'ın merkez Efeler ilçesinde ağaçların da bulunduğu otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekipleri ile vatandaşların müdahalesiyle söndürüldü.

Aydın'ın merkez Efeler ilçesinde ağaçların da bulunduğu otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekipleri ile vatandaşların müdahalesiyle söndürüldü.

Ata Mahallesi Kanal Yolu mevkisindeki otluk alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumu itfaiye ekiplerine bildiren bölgedeki vatandaşlar aynı zamanda yangına müdahale etti. Ağaçların da bulunduğu bölgedeki yangın ekiplerin çalışması sonucu söndürüldü.

Vatandaşlardan Fatih Yalçın, AA muhabirine, alevleri görünce yangın alanına koştuğunu söyledi.

Mahallelinin yangın yerinde birlik ve beraberlik örneği gösterdiğini dile getiren Yalçın, şunları kaydetti:

"Allah'a çok şükür vatanımıza her zaman sahip çıkmaya çalışıyoruz. Sonuçta zarar gören alanlar vatan toprağı. Doğayı ve yeşili korumaya çalışıyoruz. Vatanı korumak her gencin birinci önceliği olmalı. Biz de hemen yangına müdahale ederek kontrol altına alınmasını sağladık. Hortum ve su taşıyarak ekiplere yardımcı olduk. Allah devletimizi ve milletimizi büyük afetlerden korusun."

Son dakika haberleri | Aydın'da otluk alanda çıkan yangın vatandaşların da desteğiyle söndürüldü
Son dakika haberleri | Aydın'da otluk alanda çıkan yangın vatandaşların da desteğiyle söndürüldü
Son dakika haberleri | Aydın'da otluk alanda çıkan yangın vatandaşların da desteğiyle söndürüldü
Son dakika haberleri | Aydın'da otluk alanda çıkan yangın vatandaşların da desteğiyle söndürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol

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