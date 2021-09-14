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Son dakika haberleri: Aydın'da annesini öldürdüğü iddia edilen kişi gözaltına alındı

AA / Mehmet Ali Cintosun - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri: Aydın'da annesini öldürdüğü iddia edilen kişi gözaltına alındı

Bir son dakika haberine göre Aydın'ın Nazilli ilçesinde annesini döverek öldürdüğü iddia edilen kişi gözaltına alındı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde annesini döverek öldürdüğü iddia edilen kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Ordu Caddesi'ndeki bir apartmanda yalnız yaşayan Ayşe B'den (60) 12 Eylül Pazar gününden beri haber alamayan yakınları, durumu İzmir'de oturan oğlu Murat B'ye bildirdi.

Nazilli'ye gelen Murat B, annesini evde üzeri örtüyle kapatılmış ve hareketsiz bulunca durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, vücudunda darp izleri olan Baytok'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Baytok'un cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis, Ayşe B'nin ilçede yaşayan ve darp sonucu yaralandığı gerekçesiyle Nazilli Devlet Hastanesine başvuran oğlu Mustafa B'yi (33) gözaltına aldı.

Son dakika haberleri: Aydın'da annesini öldürdüğü iddia edilen kişi gözaltına alındı

AA / Mehmet Ali Cintosun - Son Dakika Haberleri
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