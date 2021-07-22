Son dakika haberleri: Ataşehir'de çalınan kamyonet güvenlik kameralarına yansıdı
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Son dakika haberleri: Ataşehir'de çalınan kamyonet güvenlik kameralarına yansıdı

Son dakika haberleri: Ataşehir'de çalınan kamyonet güvenlik kameralarına yansıdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika habere göre Ataşehir'de bir kamyonet gece saatlerinde park halindeyken kimliği belirsiz bir şahıs tarafından kilidi kırılarak çalındı.

Ataşehir'de bir kamyonet gece saatlerinde park halindeyken kimliği belirsiz bir şahıs tarafından kilidi kırılarak çalındı. Güvenlik kameralarına yansıyan hırsızlığının ardından polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Olay, 13 Temmuz'da Ataşehir Esatpaşa Mahallesi Mustafapaşa Sokak üzerinde saat 04.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Gürsel Der isimli vatandaşa ait cam yüklü kamyonet park halindeyken kimliği belirsiz bir şahıs tarafından kilidi kırılarak çalındı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde bir şahıs, sokakları gezdikten sonra etrafı kontrol ederek gözüne kestirdiği park halindeki kamyoneti çalıyor. Çevredeki güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, kamyoneti çalan şahsın süratli bir şekilde bulunduğu bölgeyi terk ettiği görülüyor. Öte yandan, yaşanan hırsızlığın ardından polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

"Kamyonetin kilidini kırıp alıp gidiyor"

Çevrede oto hırsızlık olaylarının arttığını belirten ve kamyoneti çalınan Gürsel Der, "Olay, 13 Temmuz 04.45 sularında kameralarda görüldüğü gibi, kamyoneti 1 dakikadan kısa sürede kilidini kırıp alıp gidiyor. Kameraları biz keşfettik. 20 gün önce de gene bir üst sokak arkada bir kamyoneti çaldılar. Ama çaresiziz ne yapalım şimdi biz? Ne yapacağız? Kime güveneceğiz? Biz de şaşırdık işte. Önceden de hırsızlık vardı da şimdi bu aralar biraz daha hız kazandı. Çoğaldı aşırı derecede. İnsanlar, vatandaşlar tedirgin. Bilmiyorum ne olacak böyle yani. Bu araba benim elim kolum. Bilmiyorum ne yapacağız, bekliyoruz" dedi. - İSTANBUL

Son dakika haberleri: Ataşehir'de çalınan kamyonet güvenlik kameralarına yansıdı
Son dakika haberleri: Ataşehir'de çalınan kamyonet güvenlik kameralarına yansıdı
Son dakika haberleri: Ataşehir'de çalınan kamyonet güvenlik kameralarına yansıdı
Son dakika haberleri: Ataşehir'de çalınan kamyonet güvenlik kameralarına yansıdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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