Son dakika haberleri: Askerler için geliştirdiği 'RoboKask' birinci seçildi
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Son dakika haberleri: Askerler için geliştirdiği 'RoboKask' birinci seçildi

Son dakika haberleri: Askerler için geliştirdiği 'RoboKask' birinci seçildi
Demirören Haber Ajansı / Adnan ÇELEBİ - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: NİĞDE'de Akşemsettin Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) 9'uncu sınıf öğrencisi Akif Emre Özyıldız, operasyonlara katılan askerlerin anlık nabız bilgilerini merkeze aktaran, yaralandıkları anları tespit eden, GPS cihazı bulunan, yanıcı ve patlayıcı gazları tespit edebilen sensör içerikli akıllı...

NİĞDE'de  Akşemsettin Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) 9'uncu sınıf öğrencisi Akif Emre Özyıldız, operasyonlara katılan askerlerin anlık nabız bilgilerini merkeze aktaran, yaralandıkları anları tespit eden, GPS cihazı bulunan, yanıcı ve patlayıcı gazları tespit edebilen sensör içerikli akıllı miğfer geliştirdi. Akif Emre Özyıldız'ın 'RooboKask' ismini verdiği projesi, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 52'nci Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Bölge Yarışması'nda Teknolojik Tasarım Kategorisi'nde birinci oldu.

Operasyon sırasında yaralanan, kaybolan veya hastalanan askerlerden etkilenen Akif Emre Özyıldız, akıllı miğfer geliştirmeye karar verdi. Özyıldız, 6 aylık AR-GE çalışması sonucunda askerlerin anlık nabız bilgilerini merkeze aktaran, yaralandıkları anları tespit eden, yerinin tespit edilmesi için GPS cihazı bulunan, yanıcı ve patlayıcı gazları tespit edebilen sensör içeren bir miğfer geliştirdi. Termal kamera ve yüz tanıma sistemi sayesinde, sisteme tanımlanmış suçluların da tespitini yapan miğfere 'RoboKask' ismini veren Özyıldız'ın projesi, geçen ay Kayseri'de düzenlenen TÜBİTAK 52'nci Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Bölge Yarışması'nda Teknolojik Tasarım Kategorisi'nde birinci oldu.

GÖRÜNMEYEN ALANDAKİ HEDEFLER İŞARETLENEBİLİYOR

Proje hakkında bilgiler veren Akif Emre Özyıldız, RoboKask'ı askerlerin sahadaki üstünlüğünü artırmak ve olumsuzluklar yaşanması durumunda hızlı müdahale edilmesini sağlamak amacıyla geliştirdiğini anlattı. Özyıldız, "RoboKask'ta bulunan donanımlar sayesinde sahadaki asker her zaman ana üsle iletişim halinde kalıyor. GPS sayesinde askerlerimizin sel, tipi, fırtına gibi afetlerde veya kaybolmaları durumunda konum bilgileri merkeze anında bildiriliyor. Askerlerin vurulması halinde nabız verileri direkt merkeze aktarılıyor. Kamera sistemi sayesinde de hem düşman tarafın kimlik bilgileri merkeze aktarılıyor hem de görünmeyen alanlardaki hedefler merkeze işaretlenebiliyor. Ayrıca, öldürülmemesi gereken canlı hedeflerin bilgileri de sisteme işaretlenebiliyor. Projemde bana her zaman destek olan danışman öğretmenim Murat Sakarya ve aileme çok teşekkür ederim" dedi.


Son dakika haberleri: Askerler için geliştirdiği 'RoboKask' birinci seçildi
Son dakika haberleri: Askerler için geliştirdiği 'RoboKask' birinci seçildi
Son dakika haberleri: Askerler için geliştirdiği 'RoboKask' birinci seçildi
Son dakika haberleri: Askerler için geliştirdiği 'RoboKask' birinci seçildi
Son dakika haberleri: Askerler için geliştirdiği 'RoboKask' birinci seçildi
Son dakika haberleri: Askerler için geliştirdiği 'RoboKask' birinci seçildi
Son dakika haberleri: Askerler için geliştirdiği 'RoboKask' birinci seçildi
Son dakika haberleri: Askerler için geliştirdiği 'RoboKask' birinci seçildi
Son dakika haberleri: Askerler için geliştirdiği 'RoboKask' birinci seçildi
Son dakika haberleri: Askerler için geliştirdiği 'RoboKask' birinci seçildi
Son dakika haberleri: Askerler için geliştirdiği 'RoboKask' birinci seçildi
Son dakika haberleri: Askerler için geliştirdiği 'RoboKask' birinci seçildi
Son dakika haberleri: Askerler için geliştirdiği 'RoboKask' birinci seçildi
Son dakika haberleri: Askerler için geliştirdiği 'RoboKask' birinci seçildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adnan ÇELEBİ

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