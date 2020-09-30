Son dakika haberleri! Asker eğlencesinde tozu dumana kattılar, tepki göstereni dövmeye kalkıştılar
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Son dakika haberleri! Asker eğlencesinde tozu dumana kattılar, tepki göstereni dövmeye kalkıştılar

30.09.2020 12:17 | Son Güncelleme: 30.09.2020 12:20
Son dakika haberleri! Asker eğlencesinde tozu dumana kattılar, tepki göstereni dövmeye kalkıştılar

Son dakika haberi: ANTALYA'da koronavirüs salgınına yönelik alınan önlemler kapsamında yasağa rağmen asker eğlencesi düzenleyen bir grup genç, araçlarıyla tozu dumana kattı.

ANTALYA'da koronavirüs salgınına yönelik alınan önlemler kapsamında yasağa rağmen asker eğlencesi düzenleyen bir grup genç, araçlarıyla tozu dumana kattı. Gençler, kendilerini uyaran mahalle halkından bir kişiye saldırmaya kalkışırken, o anlar kameraya yansıdı.

Koronavirüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle İçişleri Bakanlığı, kontrolsüz kalabalıkların oluşmasını engellemek için asker eğlencelerine, araç konvoylarına kısıtlama getirdi. Bu kısıtlama ve uyarılara rağmen Antalya'nın Düdenbaşı Mahallesi'nde bir grup genç, asker eğlencesi için bir araya geldi. Mahallelinin uyarılarına rağmen, araçlarıyla tozu dumana katan ve gürültü yapan gençler, bir apartman sakininin uyarısına sinirlendi. Öfkeyle apartman sakininin binasına koşan gençlerin o görüntüleri, cep telefonu kameralarına da yansıdı.Araya girenlerin sakinleştirdiği gençler, binadan geri çıkarak eğlencelerine devam ettiler. Sosyal medyada da paylaşılan bu görüntüler tepki çekti.


Son dakika haberleri! Asker eğlencesinde tozu dumana kattılar, tepki göstereni dövmeye kalkıştılar
Son dakika haberleri! Asker eğlencesinde tozu dumana kattılar, tepki göstereni dövmeye kalkıştılar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet İSTEK

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