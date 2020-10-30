Son dakika haberleri! Arkadaşlarıyla vedalaşıp ayrıldı, kazada hayatını kaybetti
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Son dakika haberleri! Arkadaşlarıyla vedalaşıp ayrıldı, kazada hayatını kaybetti

30.10.2020 20:51 | Son Güncelleme: 30.10.2020 21:01
Son dakika haberleri! Arkadaşlarıyla vedalaşıp ayrıldı, kazada hayatını kaybetti

Bir son dakika haberine göre Antalya'nın Manavgat ilçesinde kontrolden çıkan motosikletin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kontrolden çıkan motosikletin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Ölen gencin, çalıştığı otelin kapanması nedeniyle bugün son kez çalışıp arkadaşlarıyla vedalaştıktan sonra yola çıktığı öğrenildi.

Kaza, Sorgun Mahallesi Titreyengöl mevkisi Titreyengöl Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otelden iş çıkışı motosikleti ile Boğaz mevkisinden Titreyengöl mevkisine doğru gitmekte olan Faruk İpek'in (27) kullandığı 07 MPL 92 plakalı motosiklet, Titreyengöl Kavşağı yakınlarında tek taraflı kaza yaptı. Kaza sonucu motosiklet yolda 100 metre savrulurken, yola düşen sürücü İpek, olay yerinde yaşamını yitirdi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından gencin cenazesi Antalya Adli Tıp Morguna gönderildi.

Faruk İpek'in Boğaz mevkiindeki bir otelin SPA merkezinde çalıştığı ve otelin kapanması nedeniyle bugün son kez çalıştığı ve arkadaşlarıyla vedalaştığı öğrenildi. - ANTALYA

Son dakika haberleri! Arkadaşlarıyla vedalaşıp ayrıldı, kazada hayatını kaybetti
Son dakika haberleri! Arkadaşlarıyla vedalaşıp ayrıldı, kazada hayatını kaybetti
Son dakika haberleri! Arkadaşlarıyla vedalaşıp ayrıldı, kazada hayatını kaybetti
Son dakika haberleri! Arkadaşlarıyla vedalaşıp ayrıldı, kazada hayatını kaybetti
Son dakika haberleri! Arkadaşlarıyla vedalaşıp ayrıldı, kazada hayatını kaybetti
Son dakika haberleri! Arkadaşlarıyla vedalaşıp ayrıldı, kazada hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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