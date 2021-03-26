Son dakika haberleri... Koronavirüsü rağmen meşaleli asker halayı
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Son dakika haberleri... Koronavirüsü rağmen meşaleli asker halayı

Demirören Haber Ajansı / Ahmet İSTEK - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre ANTALYA'da bir grup genç, koronavirüs nedeniyle 'çok yüksek riskli iller' kategorisinde olan kentte, uyarılara aldırış etmeden sokakta halay çekti.

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ANTALYA'da bir grup genç, koronavirüs nedeniyle 'çok yüksek riskli iller' kategorisinde olan kentte, uyarılara aldırış etmeden sokakta halay çekti. Arkadaşlarını askere uğurlayan gençlerin meşaleli eğlencesi cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.

Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs pandemisinde 'kontrollü normalleşme' kapsamında 'yüksek riskli iller' kategorisinde olan Antalya, bulaş oranının artmasıyla 'Çok yüksek riskli iller' kategorisine girdi. Kentte, Hayat Eve Sığar (HES) kodu uygulaması birçok açık alanda kullanılmaya başlarken, dün gece Kepez ilçesinin Demirgül Mahallesi'nde bir grup genç sokakta asker eğlencesi düzenledi. İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla asker eğlencelerine kısıtlama getirilirken Antalyalı gençler, meşaleli ve müzikli asker uğurlama töreni yaptı. 'En büyük asker bizim asker' sloganlarının atıldığı eğlencede yakılan meşalelerin kıvılcımları 2 gencin saçlarına sıçradı. Gençler kıvrak hareketle yanmaktan kurtuldu. Gençlerin meşaleli asker eğlencesi cep telefonu kamerasına da yansıdı. Gençlerin pandemiye rağmen düzenlendiği eğlence tepki çekti.


Son dakika haberleri... Koronavirüsü rağmen meşaleli asker halayı
Son dakika haberleri... Koronavirüsü rağmen meşaleli asker halayı
Son dakika haberleri... Koronavirüsü rağmen meşaleli asker halayı
Son dakika haberleri... Koronavirüsü rağmen meşaleli asker halayı
Son dakika haberleri... Koronavirüsü rağmen meşaleli asker halayı
Son dakika haberleri... Koronavirüsü rağmen meşaleli asker halayı
Son dakika haberleri... Koronavirüsü rağmen meşaleli asker halayı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet İSTEK

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