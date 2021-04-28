Son dakika haber | Eczanedeki yangın, korkuya neden oldu

Son dakika habere göre ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde 4 katlı binanın zeminindeki eczanede çıkan yangın, paniğe neden oldu.

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde 4 katlı binanın zeminindeki eczanede çıkan yangın, paniğe neden oldu. İş yerinde patlamalara neden olan yangın, itfaiyenin 2 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Cumhuriyet Mahallesi Hastane Caddesi'nde, Ayşe Merve Kılıç'ın işlettiği 4 katlı binanın zemin katındaki eczanede saat 02.30 sıralarında yangın çıktı. Yangın sırasında yaşanan patlamalar paniğe neden oldu. Patlama sesine uyanan binada oturanlar, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine adrese sevk edilen Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Gazipaşa İtfaiye Birimi, yangına müdahale ederek 2 saatlik çalışmayla söndürdü. Yangında, eczane ve üst katlarda zarar oluştu.

Yangın anında evinde uyurken patlama sesine uyandığını söyleyen Sultan Karataş, çok korktuğunu ve bir anda yatağından çıkıp komşulara haber verdiğini söyledi.

Yan binada oturan Muharrem Çiviler ise, "Yatağımda yatıyordum bir anda patlama sesi duydum. Cam sesi duydum. O sesle uyandım. Hemen yatağımdan çıktım, binayı terk ettim. Aşağı indim. İtfaiyeye haber verdik. İtfaiye ekipleri biraz geç de olsa gelip söndürdü. Ama iş yeri tamamen yandı. Binada hasar oluştu" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yücel BULUT