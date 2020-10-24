Son dakika haberleri... Antalya'da tekneden denize düşen kişi hayatını kaybetti
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Son dakika haberleri... Antalya'da tekneden denize düşen kişi hayatını kaybetti

24.10.2020 16:21 | Son Güncelleme: 24.10.2020 16:24
Son dakika haberleri... Antalya'da tekneden denize düşen kişi hayatını kaybetti

Gelen son dakika haberlerine göre Antalya'da tekneden denize düşen kişi yaşamını yitirdi.

Antalya'da tekneden denize düşen kişi yaşamını yitirdi.

Kemer ilçesi Göynük Mahallesi'ndeki bir iskeleye bağlı olan teknede arkadaşlarıyla kalan 22 yaşındaki Kubilay Akkaya, iddiaya göre sabaha karşı uyuduğu sırada denize düştü.

Arkadaşları, denizde hareketsiz bir şekilde gördükleri Akkaya'yı sudan çıkarıp 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

İskeleye gelen sağlık ekipleri Akkaya'nın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Akkaya'nın cesedi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin

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