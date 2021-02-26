Etrafı duvarlarla örülü boş arazide yarı çıplak bir erkeğin cansız bedeni bulundu
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Etrafı duvarlarla örülü boş arazide yarı çıplak bir erkeğin cansız bedeni bulundu

26.02.2021 00:57 | Son Güncelleme: 26.02.2021 09:21
Etrafı duvarlarla örülü boş arazide yarı çıplak bir erkeğin cansız bedeni bulundu

Antalya'da üzerinden kimlik çıkmayan yarı çıplak 30 yaşlarındaki şahıs, etrafı duvarlar çevrili boş arazide ölü olarak bulundu. Olay yerine gelen ekipler, cansız bedeni inceleme yapmak için morga kaldırdı.

Öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi'ndeki etrafı duvarlarla örülü boş arazide meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre, arazide üzeri yarı çıplak erkek bir kişinin hareketsiz olduğunu gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

ÜZERİNDEN KİMLİK ÇIKMADI

İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Bölgede inceleme yapan polis ekipleri, ihbarda bulunan vatandaşların bilgisine başvurdu. Üzerinden kimlik çıkmayan 30 yaşlarındaki kişinin cansız bedeni, ölüm nedeni belirlenmek üzere otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Etrafı duvarlarla örülü boş arazide yarı çıplak bir erkeğin cansız bedeni bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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