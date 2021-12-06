Son dakika haberleri | Antalya'da denizde ölü bulunan öğretmen Batman'da toprağa verildi

Olay, Konyaaltı Caddesi'ndeki Yavuz Özcan Parkı'nın falezler kısmından yaklaşık 50 metre açıklarda önceki akşam meydana geldi. Deniz üzerinde bir kişiyi hareketsiz olarak görenler, durumu 112'ye bildirdi. İhbarın ardından bölgeye deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri yönlendirildi. Bölgede arama yapan sahil güvenlik ekipleri, bir süre sonra deniz üzerinde bir erkeğe ulaştı. Bota alınan kişi, yat limanına çıkarıldı. Burada sağlık çalışanları tarafından kontrolü yapılan kişinin, hayatını kaybettiği belirlendi. Ölen kişinin üzerinden, Hamza Yılmaz adına öğretmen kimliği çıktı. Şırnak'ın Silopi ilçesinde bir ortaokulda edebiyat öğretmenliği yaptığı tespit edilen Yılmaz'ın, otobüsle Ankara'dan Antalya'ya geldiği belirlendi.

Yılmaz, olayın şokunu üzerlerinden atamadıklarını belirterek, "Ne diyeceğimizi bilemiyoruz. Yeğenimi gece yarısı Batman'da toprağa verdik. Adli tıpta yapılan ilk araştırmada da herhangi bir darp izi bulunmadı. Cebinde Ankara-Antalya bileti çıktı. Cep telefonu incelemeye alındı. Mobese kayıtları da inceleniyor. 5 kardeştiler. Başarılı bir eğitimciydi. Kimseyle herhangi bir husumeti de yoktu. O bölgede tüm mobeselerin incelenmesini bekliyoruz. Olay ancak böyle aydınlanır. Manisa'da oturuyorum. Olayı duyar duymaz Antalya'ya gittim. Otogardaki bilet olayını çözen ilgili merciler, olayda şüpheli bir durum varsa aydınlatırlar" dedi.