Son dakika haberleri... Antalya'da 10 gündür kayıp Kazak kadın bulundu
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Son dakika haberleri... Antalya'da 10 gündür kayıp Kazak kadın bulundu

Son dakika haberleri... Antalya'da 10 gündür kayıp Kazak kadın bulundu
Demirören Haber Ajansı / Süleyman Ekin - Haberler | Güncel

Son dakika haber... ANTALYA'da ablasının 10 gündür haber alamadığı Kazakistan uyruklu Azhar Joldassova (46), dün gece bulundu.

ANTALYA'da ablasının 10 gündür haber alamadığı Kazakistan uyruklu Azhar Joldassova (46), dün gece bulundu. Joldassova, cep telefonunda yabancı hat takılı olduğu için arayanların kendisine ulaşılamadığını söyledi.

Muratpaşa ilçesinde 21 Haziran günü Bahçelievler Polis Merkezi Amirliği'ne giden Guldana Umirbekova (55), kız kardeşi Azhar Joldassova'nın ortadan kaybolduğunu söyledi. Kardeşinden haber alamadığını belirten Umirbekova, hayatından endişe ettiğini kaydetti.

Polise verdiği ifadede, kız kardeşinin Kumluca'da otelde çalıştığını ve işine son verildiğini anlatan Umirbekova, "9 aydır kardeşimle birlikte Antalya'dayız. Kardeşimin kullandığı cep telefonu, 14 Haziran saat 13.00'ten sonra kapandı. 19 Haziran'da ise çalıştığı otele gittim ve işten kovulduğunu öğrendim. Otelin, 14 Haziran tarihli kamera kayıtlarını izledim. Kardeşim iş çıkışı bir taksiye biniyor ve yaklaşık 50 metre ileride taksiden iniyor, ardından kameranın görüş açısından çıkıyor" dedi. Başvuru üzerine polis, Azhar Joldassova'yı bulmak için çalışma başlattı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Azhar Joldassova'yı dün saat 23.30 sıralarında Muratpaşa ilçesinde buldu. Joldassova ifadesinde, iş yerinden 18 Haziran günü ayrılıp, iş aramaya başladığını, cep telefonunda yabancı hat takılı olduğu için ablasının kendisine ulaşamadığını, bu sürede de ablasını aramadığını, yeni iş bulduğunu, kayıp olarak arandığı sürede herhangi bir olumsuzluk yaşamadığını söyledi. Polis, Guldana Umirbekova'yı arayıp, kardeşinin bulunduğunu haber verdi.


Son dakika haberleri... Antalya'da 10 gündür kayıp Kazak kadın bulundu
Son dakika haberleri... Antalya'da 10 gündür kayıp Kazak kadın bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Süleyman Ekin

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