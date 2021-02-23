Son dakika haberi | Ambulans sürücüsü koronavirüsten öldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberi | Ambulans sürücüsü koronavirüsten öldü

23.02.2021 18:23 | Son Güncelleme: 23.02.2021 18:32
Son dakika haberi | Ambulans sürücüsü koronavirüsten öldü

Gelen son dakika haberlerine göre DÜZCE'de, ambulans şoförü İbrahim Bayraktar (55), koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede, kalp yetmezliği sonucu hayatını kaybetti.

DÜZCE'de, ambulans şoförü İbrahim Bayraktar (55), koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede, kalp yetmezliği sonucu hayatını kaybetti. Bayraktar'ın cenazesi hastane önünden meslektaşları tarafından gözyaşları içinde uğurlandı.

Düzce İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri 3 No'lu 112 Acil istasyonunda görevli ambulans şoförü İbrahim Bayraktar, 25 Ocak tarihinde halsizlik şikayeti ile hastaneye başvurdu. Bayraktar'ın yapılan PCR testinden Covid- 19 testi pozitif çıktı. Bayraktar, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yaklaşık 1 aydır tedavisi süren İbrahim Bayraktar, kalp yetmezliği sonucu hayatını kaybetti. 

VALİ ATAY'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Düzce Valisi Cevdet Atay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sağlık Müdürlüğümüz 3 No'lu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nda görev yapan İbrahim Bayraktar'ın Covid- 19 nedeniyle vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhum personelimize Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerinin başı sağ olsun" dedi. 

GÖREV YAPTIĞI HASTANEDE TÖREN DÜZENLENDİ 

İbrahim Bayraktar için Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'nin bahçesinde tören düzenlendi. İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz, hastane yöneticileri ve Bayraktar'ın mesai arkadaşlarının katıldığı törende helallik istendi. Okunan duaların ardından Bayraktar'ın cenazesi şehir mezarlığında toprağa verildi. 

Son dakika haberi | Ambulans sürücüsü koronavirüsten öldü
Son dakika haberi | Ambulans sürücüsü koronavirüsten öldü
Son dakika haberi | Ambulans sürücüsü koronavirüsten öldü
Son dakika haberi | Ambulans sürücüsü koronavirüsten öldü
Son dakika haberi | Ambulans sürücüsü koronavirüsten öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Cem Yılmaz Zeki Müren Barış Manço
Spor Mesut Özil Ünal Karaman Hüseyin Göçek Abdullah Avcı Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Manisa İntihar Göztepe Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi | Ambulans sürücüsü koronavirüsten öldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.2.2021 18:32:17. #1.15#
title