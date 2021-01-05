Son dakika haberleri! Almanya'da koronavirüs kısıtlamalarına devam etme kararı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Almanya Başbakanı Angela Merkel, eyalet başkanlarıyla koronavirüsle (Covid-19) mücadele kapsamında yaptığı toplantı sonrası açıklama yaptı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, eyalet başkanlarıyla koronavirüsle (Covid-19) mücadele kapsamında yaptığı toplantı sonrası açıklama yaptı. Merkel, salgının devam ettiğini, kısıtlamaların 31 Ocak'a kadar süreceğini belirtti.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, ülkedeki eyaletlerin başkanlarıyla toplandı. Koronavirüsün gündem maddesi olan toplantının ardından açıklama yaptı. Merkel şu ana kadar alınan tedbirlerin, 31 Ocak'a kadar süreceğini duyurdu. Okullarda uzaktan eğitime devam edeceği ifade edilirken; çalışan veliler için ücretli izin ödemelerinin süreceği bilgisi paylaşıldı. Virüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlere yenilere de eklendi.

YENİ SOSYAL MESAFE KURALLARI GELDİ

Alınan kararlar kapsamında, koronavirüs vakalarının yoğun olduğu 'tehlikeli bölgelerde' ikamet eden vatandaşların oturdukları bölgeden dışarıya çıkamayacakları ifade edildi. Öte yandan, aynı hane dışından kişilerin de bir araya gelmelerine kısıtlama getirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı