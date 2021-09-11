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Son dakika haberleri! 'Allah'ım Sen bize şehitlik nasip et' diye dua etti, 4 yıl sonra şehit oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri! 'Allah'ım Sen bize şehitlik nasip et' diye dua etti, 4 yıl sonra şehit oldu

Son dakika haberi... İdlib'te bölücü terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan Komando Onbaşı Mücahit Sınırtepe'nin, 4 yıl önce Kayseri'de gerçekleşen bombalı terör saldırısının ardından 'Allah'ım sen bize şehitliği nasip et' diyerek dua ettiği ortaya çıktı.

İdlib'te bölücü terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan Komando Onbaşı Mücahit Sınırtepe'nin, 4 yıl önce Kayseri'de gerçekleşen bombalı terör saldırısının ardından 'Allah'ım sen bize şehitliği nasip et' diyerek Dua ettiği ortaya çıktı.

Şehit Mücahit Sınırtepe'nin, Kayseri'de 17 Aralık 2016 tarihinde çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan otobüse düzenlenen bombalı saldırının ardından sosyal medya hesabından 'Allah'ım sen bize şehitliği nasip et' paylaşımı yaptığı ortaya çıktı.

2 ay önce evlenmiş

Öte yandan, Şehit Mücahit Sınırtepe'nin yaklaşık iki ay önce dünya evine girdiği öğrenildi. - KAYSERİ

Son dakika haberleri! 'Allah'ım Sen bize şehitlik nasip et' diye dua etti, 4 yıl sonra şehit oldu

Son dakika haberleri! 'Allah'ım Sen bize şehitlik nasip et' diye dua etti, 4 yıl sonra şehit oldu

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