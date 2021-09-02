Son dakika haberleri: Alanya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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Son dakika haberleri: Alanya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Son dakika haberleri: Alanya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Yunus Uğur - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Alanya ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 2 zanlı gözaltına alındı.

Alanya ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 2 zanlı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda Cumhuriyet Mahallesi Sadullahoğlu sokakta bulunan bir adrese düzenlenen operasyonda sentetik uyuşturucular ve az miktarda eroin ile 2 ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Operasyonda Y.P.(31) ve H.M.(26) gözaltına aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Uğur

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