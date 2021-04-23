Son dakika haberleri | Al bayrağın gölgesinde çocuklara anlamlı hediye
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Son dakika haberleri | Al bayrağın gölgesinde çocuklara anlamlı hediye

Son dakika haberleri | Al bayrağın gölgesinde çocuklara anlamlı hediye
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Son dakika haberleri... Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde Belediye Başkanı Av. Remzi Ergü, çocuklara 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda salıncak hediye etti.

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde Belediye Başkanı Av. Remzi Ergü, çocuklara 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda salıncak hediye etti.

Toprak Pınarı mesire alanında dalgalandıran dev Türk Bayrağı'nın ve bölgenin en büyük Türk Bayrağı olan Çal Dağına işlenen bayrağın arasında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocuklara salıncak kurularak eğlenebilecekleri alan oluşturuldu.

Gelen çocuklar Tufanbeyli Belediye Başkanı Av. Remzi Ergü'ye teşekkür etti.

Başkan Ergü de çocuklara bayrak sevgisi aşılamak için böyle bir hediye vermek istediklerini belirterek, "Ülkenin geleceği olan çocuklara bayrak sevgisi ile birlikte büyümeleri ve bayrağın gölgesinde güven içinde kendilerini hissetmeleri için Toprakpınarı mesire alanımızda çocuklarımıza salıncak hediyemiz olsun istedik. Bayrağın gölgesinde vatan sevgisi ve güven duygusu içinde inşallah pandemiden sonra çocuklarımız burada huzur ve güven içinde aileleri ile baş başa dinlenmenin keyfini çıkaracak. Bu bağlamda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nız kutlu olsun çocuklar" dedi. - ADANA

Son dakika haberleri | Al bayrağın gölgesinde çocuklara anlamlı hediye
Son dakika haberleri | Al bayrağın gölgesinde çocuklara anlamlı hediye
Son dakika haberleri | Al bayrağın gölgesinde çocuklara anlamlı hediye
Son dakika haberleri | Al bayrağın gölgesinde çocuklara anlamlı hediye

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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