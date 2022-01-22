Yolcu otobüsünün şarampole düştüğü kazada 4 kişi yaralandı

BODRUM, MUĞLA (AA) - Aksaray'da kontrolden çıkan yolcu otobüsünün şarampole düşmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Naif Yeşilkaya idaresindeki Ağrı'dan Bodrum'a giden 04 AAG 017 plakalı otobüs, Aksaray-Konya kara yolunun 50. kilometresinde buzlanma nedeniyle şarampole düştü.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, jandarma ve AFAD ekibi sevk edildi.

Kazada, sürücü Yeşilkaya ile yolculardan 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yolculardan M.G. gazetecilere, Erzincan'dan Denizli'ye gittiğini söyledi.

Uyuduğu sırada otobüsün sallanması üzerine uyandığını anlatan M.G, bir anda kendilerini tarlada bulduklarını kaydetti.

Selahattin Dayıoğlu ise Sivas'tan Aydın'a gittiklerini, bir sallanma hissettiğini ve yere düştüğünü ifade etti.